Глава УАФ Павелко может стать вице-президентом УЕФА

Глава украинского футбола может стать вице-президентом УЕФА
Глава Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) Андрей Павелко может получить должность вице-президента УЕФА.
О возможном карьерном росте главного футбольного чиновника Украины сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
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"По нашей информации, полученной из источников внутри УАФ еще несколько дней назад, господин Павелко на легкой адреналиновой волне временных ситуационных успехов боя с врагами резко изменил планы.
А они простые. Вместо тривиального переизбрания в члены исполкома УЕФА на следующие четыре года Павелко повысил планку. Вполне возможно, что в конце марта на конгрессе УЕФА у нас будет "честь" наблюдать коронацию этого субъекта в ранг одного из вице-президентов УЕФА", — сообщил источник.
Амбиции Павелко
Согласно изложенной версии, президент УЕФА Александер Чеферин уже согласился с планами Андрея Павелко. Скоро будет понятно, как далеко простираются амбиции главы УАФ.
"Активная закулисная работа с председателями национальных ассоциаций начата. Негласное добро Чеферина получено. Достоверность нашей информации проверим уже в ближайшие дни", — объяснил не официальный источник.
Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи.