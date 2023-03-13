Глава УАФ Павелко может стать вице-президентом УЕФА

Президента УАФ может ждать серьезный карьерный рост

Глава Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) Андрей Павелко может получить должность вице-президента УЕФА.

О возможном карьерном росте главного футбольного чиновника Украины сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"По нашей информации, полученной из источников внутри УАФ еще несколько дней назад, господин Павелко на легкой адреналиновой волне временных ситуационных успехов боя с врагами резко изменил планы.

А они простые. Вместо тривиального переизбрания в члены исполкома УЕФА на следующие четыре года Павелко повысил планку. Вполне возможно, что в конце марта на конгрессе УЕФА у нас будет "честь" наблюдать коронацию этого субъекта в ранг одного из вице-президентов УЕФА", — сообщил источник.

Амбиции Павелко

Согласно изложенной версии, президент УЕФА Александер Чеферин уже согласился с планами Андрея Павелко. Скоро будет понятно, как далеко простираются амбиции главы УАФ.

"Активная закулисная работа с председателями национальных ассоциаций начата. Негласное добро Чеферина получено. Достоверность нашей информации проверим уже в ближайшие дни", — объяснил не официальный источник.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи.