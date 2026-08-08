Головний тренер Бенфіки розповів, чому посадив Трубіна в запас

Анатолій Трубін з партнерами по команді. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін провів у запасі матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шотландського "Хартса". Лісабонцям без уродженця Донецька вдалося перемогти з рахунком 6:1.

Після матчу головний тренер лісабонської команди Марку Сілва пояснив своє рішення залишити Трубіна в запасі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Бенфіки".

Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

Чому Трубін був у запасі

За словами Сілви, рішення залишити Трубіна на лаві запасних не пов'язане з його грою чи будь-якими прихованими сигналами для самого футболіста. Наставник наголосив, що це було виключно технічне рішення тренерського штабу.

Фахівець зазначив, що в попередніх матчах сезону воротарі отримували ігровий час по черзі. Зокрема, Трубін виходив у стартовому складі в перших двох офіційних поєдинках, тоді як Самуел Соареш грав у товариській зустрічі з "Вільярреалом" і саме він отримав шанс вийти у стартовому складі на матч проти "Хартса".

Сілва також зауважив, що журналісти часто намагаються знайти прихований зміст у виборі стартового складу, хоча в цьому випадку жодного підтексту не було.

Матч із "Хартсом" став для "Бенфіки" третім офіційним матчем нового сезону. До цього португальський клуб успішно подолав другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, здолавши за сумою двох матчів швейцарський клуб "Санкт-Галлен".

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