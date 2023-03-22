Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Грізманн може закінчити кар'єру у збірній Франції через Мбаппе arrow

Грізманн може закінчити кар'єру у збірній Франції через Мбаппе

22 березня 2023 13:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Грізманн може закінчити кар'єру у збірній Франції через Мбаппе
Лідер "триколірних" образився на Дідьє Дешама
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн може припинити виступи за збірну Франції. Причиною стало несподіване рішення головного тренера національної команди.

Дідьє Дешам зробив капітаном "триколірних" Кіліана Мбаппе, повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

Кілька місяців тому голкіпер Уго Льоріс оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції. Він був капітаном команди. Перед головним тренером Дідьє Дешамом постало питання про передачу пов'язки іншому футболісту.

Гризманн та Мбаппе

Експерти були впевнені, що Дідьє Дешам зробить капітаном Антуана Грізманна. 32-річний форвард є фаворитом наставника та робить колосальний обсяг роботи на полі у кожному матчі.

Реакція Грізманна

Дешам досить несподівано призначив капітаном "триколірних" 24-річного Кіліана Мбаппе. Найкращий бомбардир Кубка Світу-2022 є найпопулярнішим футболістом збірної Франції, незабаром він зможе побити рекорди результативності в історії національної команди.

Рішення Дешама дуже засмутило Грізманна. Він може завершити кар'єру у збірній Франції та зосередитися на виступі за мадридський "Атлетіко". Антуан дебютував за національну команду у 2014 році. З того часу він зіграв 117 матчів, у яких забив 42 голи.

Нагадаємо, молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він був чемпіоном Європи з боксу серед юнаків, здобував нагороди на молодіжній Олімпіаді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

13:49 Ведуча марафону "Єдині новини" Мосейчук вперше показала домашнього улюбленця

Новина з відео

13:47 Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі

13:39 Росіяни атакують Херсон: що відомо

13:31 Росіяни придумали, як відправляти на фронт засуджених за "самоволку" солдатів

Новина з відео

13:30Активність російської авіації у Чорному морі зростає: Братчук про ймовірний ракетний обстріл

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:28 Лобода зустрілась в Києві з похресницею: хто вона

13:23 На Херсонщині викрито 21 колаборанта за співпрацю з ворогом, серед них поліцейські

13:22 Кремль повідомив, чи говорили путін і Сі Цзіньпін про "формулу миру" Зеленського

13:10 Українцям роздадуть ще мільйони LED-ламп: як оформити у "Дії"

Оновлено

13:05 В Україні по-новому перевірятимуть п'яних водіїв: що змінилося

Новина з відео

13:47 Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі

Новина з відео

13:30Активність російської авіації у Чорному морі зростає: Братчук про ймовірний ракетний обстріл

Новина з відео

12:56Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: як виглядає обстріляна багатоповерхівка

Новина з відео

12:30 Воєнний злочин рф: прокуратура розпочала розслідування ракетної атаки по Одесі

Новина з відео

12:20 Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи в тимчасово окупованому Криму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:29 Кількість жертв нічного обстрілу гуртожитку на Київщині збільшилася

Новина з відео

10:50 Зміна тактики: рф почали економити морські ракети, — Гуменюк

Новина з відео

10:28 У Криму по радіо звучать рекомендації щодо евакуації з півострова: що відомо

Новина з відео

23:41 Фанати дочекалися: Дорофєєва та Кацурін вперше виступили з піснею "Щоб не було"

Ексклюзив

23:00В Одесі пошкоджено будівлю монастиря: з'явились перші кадри наслідків ракетного удару

Новина з фото

12:33 Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Новина з фото

21:23 Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок-біженців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:44 Скільки витрачає на місяць та чи дружить з Потапом: все найцікавіше з інтерв'ю Позитива

18:55Стануть золотими: які продукти на Великдень варто купувати вже зараз

Ексклюзив

18:50На що здатні іноземні МіГи, або Як народжується авіакоаліція

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Ексклюзив

18:00Таємниці Балтійського моря: хто стоїть за підривом "Північних потоків", — думка експерта

Актуальне по темі

None 22 Березень 13:48

Ведуча марафону "Єдині новини" Мосейчук вперше показала домашнього улюбленця

None 22 Березень 13:47

Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі

None 22 Березень 13:48

Росіяни атакують Херсон: що відомо

None 22 Березень 13:34

Росіяни придумали, як відправляти на фронт засуджених за "самоволку" солдатів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB