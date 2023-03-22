Грізманн може закінчити кар'єру у збірній Франції через Мбаппе

Лідер "триколірних" образився на Дідьє Дешама

Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн може припинити виступи за збірну Франції. Причиною стало несподіване рішення головного тренера національної команди.

Дідьє Дешам зробив капітаном "триколірних" Кіліана Мбаппе, повідомляє L'Equipe.

Кілька місяців тому голкіпер Уго Льоріс оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції. Він був капітаном команди. Перед головним тренером Дідьє Дешамом постало питання про передачу пов'язки іншому футболісту.

Експерти були впевнені, що Дідьє Дешам зробить капітаном Антуана Грізманна. 32-річний форвард є фаворитом наставника та робить колосальний обсяг роботи на полі у кожному матчі.

Реакція Грізманна

Дешам досить несподівано призначив капітаном "триколірних" 24-річного Кіліана Мбаппе. Найкращий бомбардир Кубка Світу-2022 є найпопулярнішим футболістом збірної Франції, незабаром він зможе побити рекорди результативності в історії національної команди.

Рішення Дешама дуже засмутило Грізманна. Він може завершити кар'єру у збірній Франції та зосередитися на виступі за мадридський "Атлетіко". Антуан дебютував за національну команду у 2014 році. З того часу він зіграв 117 матчів, у яких забив 42 голи.

Нагадаємо, молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він був чемпіоном Європи з боксу серед юнаків, здобував нагороди на молодіжній Олімпіаді.