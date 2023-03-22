Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

Лидер "трехцветных" обиделся на Дидье Дешама

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может прекратить выступления за сборную Франции. Причиной стало неожиданное решение главного тренера национальной команды.

Дидье Дешам сделал капитаном "трехцветных" Килиана Мбаппе, сообщает L’Equipe.

Несколько месяцев назад голкипер Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Он был капитаном команды. Перед главным тренером Дидье Дешамом встал вопрос о передаче повязки другому футболисту.

Эксперты были уверены, что Дидье Дешам сделает капитаном Антуана Гризманна. 32-летний форвард является фаворитом наставника и проделывает колоссальный объем работы на поле в каждом матче.

Реакция Гризманна

Дешам достаточно неожиданно назначил капитаном "трехцветных" 24-летнего Килиана Мбаппе. Лучший бомбардир Кубка Мира-2022 является самым популярным футболистом сборной Франции, в скором будущем он сможет побить рекорды результативности в истории национальной команды.

Решение Дешама очень расстроило Гризманна. Он может завершить карьеру в сборной Франции и сосредоточиться на выступлении за мадридский "Атлетико". Антуан дебютировал за национальную команду в 2014 году. С тех пор он сыграл 117 матчей, в которых забил 42 гола.

Напомним, молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он был чемпионом Европы по боксу среди юношей, завоевывал награды на молодежной Олимпиаде.