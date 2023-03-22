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Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

22 марта 2023 13:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе
Лидер "трехцветных" обиделся на Дидье Дешама
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может прекратить выступления за сборную Франции. Причиной стало неожиданное решение главного тренера национальной команды. 

Дидье Дешам сделал капитаном "трехцветных" Килиана Мбаппе, сообщает L’Equipe

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Несколько месяцев назад голкипер Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Он был капитаном команды. Перед главным тренером Дидье Дешамом встал вопрос о передаче повязки другому футболисту. 

Гризманн и Мбаппе

Эксперты были уверены, что Дидье Дешам сделает капитаном Антуана Гризманна. 32-летний форвард является фаворитом наставника и проделывает колоссальный объем работы на поле в каждом матче. 

Реакция Гризманна 

Дешам достаточно неожиданно назначил капитаном "трехцветных" 24-летнего Килиана Мбаппе. Лучший бомбардир Кубка Мира-2022 является самым популярным футболистом сборной Франции, в скором будущем он сможет побить рекорды результативности в истории национальной команды. 

Решение Дешама очень расстроило Гризманна. Он может завершить карьеру в сборной Франции и сосредоточиться на выступлении за мадридский "Атлетико". Антуан дебютировал за национальную команду в 2014 году. С тех пор он сыграл 117 матчей, в которых забил 42 гола. 

Напомним, молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он был чемпионом Европы по боксу среди юношей, завоевывал награды на молодежной Олимпиаде. 

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