У сборной Франции по футболу может появиться новый тренер

Тьерри Анри может возглавить сборную Франции, но есть нюанс
Легендарный в прошлом футболист Тьерри Анри претендует на должность главного тренера сборной Франции.
Однако речь идет о женской команде "трехцветных", сообщает RMC Sport.
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45-летний Тьерри Анри находится без работы с момента ухода из сборной Бельгии, где он был тренером форвардов команды. Бывший наставник "красных дьяволов" Роберто Мартинес звал француза к себе в сборную Португалии, но Анри хочет работать самостоятельно.
Что сделает Анри?
Федерация футбола Франции предложила бывшему игроку "Арсенала" и "Барселоны" должность главного тренера женской сборной Франции. Предыдущий наставник команды Коринн Дикон был уволен. Анри взял время, чтобы обдумать предложение.
Другими кандидатами на должность наставника женской сборной Франции по футболу являются Патрис Лэр, Жерар Прешер, Соня Бомпастор, Сандрин Субейран и Эрве Ренар. Однако если Анри согласится, эта работа достанется именно ему.
У Тьерри Анри есть опыт самостоятельной работы во французском "Монако" и заокеанском "Монреале". Француз не достиг успехов во главе этих клубов. Именно поэтому у него мало предложений о работе.
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