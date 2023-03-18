У збірної Франції з футболу може з'явитися новий тренер

У колишнього форварда "Арсеналу" з'явився цікавий варіант для продовження кар'єри

Легендарний у минулому футболіст Тьєррі Анрі претендує на посаду головного тренера збірної Франції.

Однак йдеться про жіночу команду "триколірних", повідомляє RMC Sport.

45-річний Тьєррі Анрі перебуває без роботи з моменту відходу зі збірної Бельгії, де він був тренером форвардів команди. Колишній наставник "червоних дияволів" Роберто Мартінес кликав француза до себе до збірної Португалії, але Анрі хоче працювати самостійно.

Що зробить Анрі?

Федерація футболу Франції запропонувала колишньому гравцю "Арсеналу" та "Барселони" посаду головного тренера жіночої збірної Франції. Попереднього наставника команди Корінна Дікона було звільнено. Анрі взяв час, щоб продумати пропозицію.

Іншими кандидатами на посаду наставника жіночої збірної Франції з футболу є Патріс Лер, Жерар Прешер, Соня Бомпастор, Сандрін Субейран та Ерве Ренар. Однак якщо Анрі погодиться, ця робота дістанеться саме йому.

Тьєррі Анрі має досвід самостійної роботи у французькому "Монако" та заокеанському "Монреалі". Француз не досяг успіхів на чолі цих клубів. Саме тому має мало пропозицій про роботу.

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