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Гуцуляк скоро повернеться на поле після струсу мозку — відомі терміни

19 жовтня 2024 14:38
Станіслав Костюк - Редактор
Гуцуляк уникнув тяжкої травми і незабаром повернеться на поле
Олексій Гуцуляк на тлі Миколи Шапаренка. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк уникнув тяжкої травми після зіткнення з суперником у матчі Ліги Націй. Футболіст отримав струс мозку, але незабаром повернеться на поле.

Найближчими днями лікарі дозволять гравцеві тренуватися, повідомляє "ТаТоТаке".

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Півзахисника "Полісся" Олексія Гуцуляка викликали до збірної України на жовтневі матчі Ліги Націй. Вже у другому поєдинку проти Чехії (1:1) футболіст отримав травму та залишив поле на ношах. Очікувалося, що хавбек надовго вибув із ладу.

Олексій Гуцуляк
Олексій Гуцуляк у збірній України. Фото: УАФ

Коли Гуцуляк зможе грати

У півзахисника національної команди було зафіксовано гематому обличчя та легкий струс мозку. Декілька днів йому було наказано повний спокій, але знову Олексій Гуцуляк знову зможе вийти на поле. Футболісту вдалося уникнути важких наслідків травми.

Повернення Гуцуляка в дію очікується вже до матчу наступного туру УПЛ, у рамках якого "Полісся" прийме "Колос". Поєдинок пройде у п'ятницю, 25 жовтня.

У сезоні-2024/2025 Гуцуляк зіграв за "Полісся" 10 матчів у всіх турнірах. Він забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, інший футболіст збірної України Михайло Мудрик може стати гравцем французького "Марселя".

А Ліонель Мессі назвав футболіста, який гідний отримати цьогорічний "Золотий м'яч".

травма Полісся футбол Збірна України з футболу Олексій Гуцуляк спорт

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