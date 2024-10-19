Гуцуляк избежал тяжелой травмы и скоро вернется на поле

Алексей Гуцуляк на фоне Николая Шапаренко. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк избежал тяжелой травмы после столкновением с соперником в матче Лиги Наций. Футболист получил сотрясение мозга, но скоро вернется на поле.

В ближайшие дни врачи позволят игроку тренироваться, сообщает "ТаТоТаке".

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Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги Наций. Уже во втором поединке против Чехии (1:1) футболист получил травму и покинул поле на носилках. Ожидалось, что хавбек надолго выбыл из строя.

Алексей Гуцуляк в сборной Украины. Фото: УАФ

Когда Гуцуляк сможет играть

У полузащитника национальной команды была зафиксирована гематома лица и легкое сотрясение мозга. Несколько дней ему был предписан полный покой, но снова Алексей Гуцуляк снова сможет выйти на поле. Футболисту удалось избежать тяжелых последствий травмы.

Возвращение Гуцуляка в строй ожидается уже к матчу следующего тура УПЛ, в рамках которого "Полесье" примет "Колос". Поединок пройдет в пятницу, 25 октября.

В сезоне 2024/2025 Гуцуляк сыграл за "Полесье" 10 матчей во всех турнирах. Он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, другой футболист сборной Украины Михаил Мудрик может стать игроком французского "Марселя".

А Лионель Месси назвал футболиста, который достоин получить "Золотой мяч" в этом году.