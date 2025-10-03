Новий рейтинг ФІФА — чим здивувала Україна

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Черговий тиждень єврокубків не приніс змін для України в рейтингу коефіцієнтів. Київське "Динамо" поступилося англійському "Кристал Пелас" із рахунком 0:2, тоді як донецький "Шахтар" здобув перемогу над шотландським "Абердином" (3:2).

Ці результати виявилися нейтральними для загальної картини, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Після зіграних матчів країна залишилася на 28-му рядку таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна зберегла відставання від Словенії, що розташувалася на 27-му місці, і втримала перевагу над Болгарією, яка йде відразу за нею.

Олександр Шовковський перед грою "Динамо". Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що важливо пам'ятати для України

Саме підсумковий розподіл місць у таблиці коефіцієнтів поточного сезону визначить кількість клубів та їхні стадії входу в єврокубки сезону-2027/28. Тому кожне очко, здобуте на міжнародній арені, продовжує мати вирішальне значення для національного футболу.

Ситуація в єврокубках та вплив на майбутнє

Наразі українські клуби ведуть боротьбу в основному етапі Ліги конференцій, де очки особливо важливі в довгостроковій перспективі. Результати найближчих турів здатні вплинути на розстановку сил та зміцнити позиції країни в рейтингу.

Нагадаємо, тренер "Динамо" Олександр Шовковський відверто назвав причину поразки команди в матчі з "Крістал Пелас".

Раніше стало відомо, що у збірній України будуть відсутні важливі гравці під час жовтневих матчів відбору на Кубок Світу-2026.