Новый рейтинг ФИФА — чем удивила Украина

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Очередная неделя еврокубков не принесла изменений для Украины в рейтинге коэффициентов. Киевское "Динамо" уступило английскому "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, тогда как донецкий "Шахтер" добыл победу над шотландским "Абердином" (3:2).

Эти результаты оказались нейтральными для общей картины, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

После сыгранных матчей страна осталась на 28-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Украина сохранила отставание от Словении, расположившейся на 27-м месте, и удержала преимущество над Болгарией, которая идет сразу за ней.

Александр Шовковский перед игрой "Динамо". Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что важно помнить для Украины

Именно итоговое распределение мест в таблице коэффициентов текущего сезона определит количество клубов и их стадии входа в еврокубки сезона-2027/28. Поэтому каждое очко, добытое на международной арене, продолжает иметь решающее значение для национального футбола.

Ситуация в еврокубках и влияние на будущее

На данный момент украинские клубы ведут борьбу в основном этапе Лиги конференций, где очки особенно важны в долгосрочной перспективе. Результаты ближайших туров способны повлиять на расстановку сил и укрепить позиции страны в рейтинге.

Напомним, тренер "Динамо" Александр Шовковский откровенно назвал причину поражения команды в матче с "Кристал Пэлас".

Ранее стало известно, что в сборной Украины будут отсутствовать важные игроки во время октябрьских матчей отбора на Кубок Мира-2026.