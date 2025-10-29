Яремчук оформив дубль і допоміг Олімпіакосу розгромити Волос

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

У Кубку Греції відбулися матчі третього раунду. "Олімпіакос" Романа Яремчука приймав "Волос".

Вперше після травми в стартовому складі пірейців вийшов Яремчук, повідомив портал Новини.LIVE.

Яремчук знову забив за "Олімпіакос"

Яремчук прокинувся під завершення першого тайму. Спершу він забив на 43-й хвилині.

Другий м’яч Яремчук забив на 44-й хвилині. Цей гол вийшов дуже гарним, оскільки футболіст збірної України приблизно з 28 метрів пробив зльоту і у голкіпера не було шансів взяти м’яч.

В другому таймі на 59-й хвилині Яремчука замінили.

Без українця на полі пірейці довели матч до перемоги з рахунком 5:0

"Олімпіакос" — "Волос" — 5:0

Голи: Б’янкон, 5, 45+2, Яремчук, 43,44, Язіджі, 67

