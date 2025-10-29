Яремчук оформив дубль і допоміг Олімпіакосу розгромити Волос

Яремчук повернувся в стартовий склад Олімпіакоса та зробив дубль
У Кубку Греції відбулися матчі третього раунду. "Олімпіакос" Романа Яремчука приймав "Волос".
Вперше після травми в стартовому складі пірейців вийшов Яремчук, повідомив портал Новини.LIVE.
Яремчук знову забив за "Олімпіакос"
Яремчук прокинувся під завершення першого тайму. Спершу він забив на 43-й хвилині.
Другий м’яч Яремчук забив на 44-й хвилині. Цей гол вийшов дуже гарним, оскільки футболіст збірної України приблизно з 28 метрів пробив зльоту і у голкіпера не було шансів взяти м’яч.
В другому таймі на 59-й хвилині Яремчука замінили.
Без українця на полі пірейці довели матч до перемоги з рахунком 5:0
"Олімпіакос" — "Волос" — 5:0
Голи: Б’янкон, 5, 45+2, Яремчук, 43,44, Язіджі, 67
