Яремчук оформил дубль и помог Олимпиакосу разгромить Волос

Яремчук вернулся в стартовый состав Олимпиакоса и сделал дубль
В Кубке Греции состоялись матчи третьего раунда. "Олимпиакос" Романа Яремчука принимал "Волос".
Впервые после травмы в стартовом составе пирейцев вышел Яремчук, сообщил портал Новини.LIVE.
Яремчук снова забил за "Олимпиакос"
Яремчук проснулся под завершение первого тайма. Сперва он забил на 43-й минуте.
Второй мяч Яремчук забил на 44-й минуте. Этот гол получился очень красивым, поскольку футболист сборной Украины примерно с 28 метров пробил слета и у голкипера не было шансов взять мяч.
Во втором тайме на 59-й минуте Яремчука заменили.
Без украинца на поле пирейцы довели матч до победы со счетом 5:0
"Олимпиакос" — "Волос" — 5:0
Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43,44, Язиджи, 67
