Яремчук вернулся в стартовый состав Олимпиакоса и сделал дубль

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 19:35
обновлено: 19:35
Яремчук оформил дубль и помог Олимпиакосу разгромить Волос
Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В Кубке Греции состоялись матчи третьего раунда. "Олимпиакос" Романа Яремчука принимал "Волос".

Впервые после травмы в стартовом составе пирейцев вышел Яремчук, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Яремчук снова забил за "Олимпиакос"

Яремчук проснулся под завершение первого тайма. Сперва он забил на 43-й минуте.

Второй мяч Яремчук забил на 44-й минуте. Этот гол получился очень красивым, поскольку футболист сборной Украины примерно с 28 метров пробил слета и у голкипера не было шансов взять мяч.

Во втором тайме на 59-й минуте Яремчука заменили.

Без украинца на поле пирейцы довели матч до победы со счетом 5:0

"Олимпиакос" — "Волос" — 5:0

Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43,44, Язиджи, 67

Напомним, вингер житомирского "Полесья" не хочет возвращаться в киевское "Динамо".

Чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко впервые с момента завершения карьеры попал на камеру.

футбол Греция Роман Яремчук украинские легионеры (футбол) Олимпиакос
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
