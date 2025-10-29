Яремчук оформил дубль и помог Олимпиакосу разгромить Волос

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В Кубке Греции состоялись матчи третьего раунда. "Олимпиакос" Романа Яремчука принимал "Волос".

Впервые после травмы в стартовом составе пирейцев вышел Яремчук, сообщил портал Новини.LIVE.

Яремчук проснулся под завершение первого тайма. Сперва он забил на 43-й минуте.

Второй мяч Яремчук забил на 44-й минуте. Этот гол получился очень красивым, поскольку футболист сборной Украины примерно с 28 метров пробил слета и у голкипера не было шансов взять мяч.

Во втором тайме на 59-й минуте Яремчука заменили.

Без украинца на поле пирейцы довели матч до победы со счетом 5:0

"Олимпиакос" — "Волос" — 5:0

Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43,44, Язиджи, 67

