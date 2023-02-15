Андрій Ярмоленко відмовився від переїзду до Туреччини

Український півзахисник не зацікавився варіантом зміни клубу

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко міг продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини з футболу. Однак, півзахисник відмовився від цієї можливості.

Він має намір повністю відпрацювати свій контракт із нинішнім клубом, повідомляє ТаТоТаке.

33-річний Андрій Ярмоленко міг стати футболістом турецького "Трабзонспору". Цей клуб зробив "Аль-Айну" з ОАЕ пропозицію щодо трансферу футболіста, проте сам хавбек відмовився від відходу зі своєї нинішньої команди.

Майбутнє Ярмоленко

Контракт Ярмоленка з "Аль-Айном" діє до літа 2023 року. Цього сезону український футболіст взяв участь у 20 поєдинках і записав на свій рахунок вісім голів, а також п'ять результативних передач.

Футболістом цікавиться і київське "Динамо". Сам Ярмоленко неодноразово говорив про бажання повернутися до рідного клубу. Однак відмова від переїзду до Туреччини може бути пов'язана не з переговорами про повернення до "Динамо", а із серією нещодавніх землетрусів у цій країні.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо" Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.