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Ярмоленко отказался от переезда в Турцию: возможно ли возвращение в "Динамо"

15 февраля 2023 16:14
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Андрей Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Украинский полузащитник не заинтересовался вариантом смены клуба
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко мог продолжить карьеру в чемпионате Турции по футболу. Однако полузащитник отказался от этой возможности.

Он намерен полностью отработать свой контракт с нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке

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33-летний Андрей Ярмоленко мог стать футболистом турецкого "Трабзонспора". Этот клуб сделал "Аль-Айну" из ОАЭ предложение по трансферу футболиста, однако сам хавбек отказался от ухода из своей нынешней команды. 

Будущее Ярмоленко

Контракт Ярмоленко с "Аль-Айном" действует до лета 2023 года. В текущем сезоне украинский футболист принял участие в 20 поединках и записал на свой счет восемь голов, а также пять результативных передач. 

Андрей Ярмоленко

Футболистом интересуется и киевское "Динамо". Сам Ярмоленко не раз говорил о желании вернуться в родной клуб. Однако отказ от переезда в Турцию может быть связан не с переговорами о возвращении в "Динамо", а с серией недавних землетрясений в этой стране. 

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым. 

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб. 

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