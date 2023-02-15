Андрей Ярмоленко отказался от переезда в Турцию

Украинский полузащитник не заинтересовался вариантом смены клуба

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко мог продолжить карьеру в чемпионате Турции по футболу. Однако полузащитник отказался от этой возможности.

Он намерен полностью отработать свой контракт с нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке.

33-летний Андрей Ярмоленко мог стать футболистом турецкого "Трабзонспора". Этот клуб сделал "Аль-Айну" из ОАЭ предложение по трансферу футболиста, однако сам хавбек отказался от ухода из своей нынешней команды.

Будущее Ярмоленко

Контракт Ярмоленко с "Аль-Айном" действует до лета 2023 года. В текущем сезоне украинский футболист принял участие в 20 поединках и записал на свой счет восемь голов, а также пять результативных передач.

Футболистом интересуется и киевское "Динамо". Сам Ярмоленко не раз говорил о желании вернуться в родной клуб. Однако отказ от переезда в Турцию может быть связан не с переговорами о возвращении в "Динамо", а с серией недавних землетрясений в этой стране.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.