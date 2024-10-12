Брати Пламінські з Шахтаря гратимуть у Хайдуку

Європейський клуб підписав двох вихованців Шахтаря
Двоє юних українських футболістів гратимуть у європейському футбольному клубі. Раніше вони виховувалися в академії донецького "Шахтаря".
За інформацією порталу index.hr, посилення з "Шахтаря" прийшло у молодіжні команди хорватського "Хайдука".
Нові українці у Європі
За інформацією джерела, сплітський "Хайдук" підписав контракти з братами Денисом та Романом Пламінським.
Футболісти 2009 року народження раніше виховувалися в академії "Шахтаря".
Денис грає на позиції захисника, а Роман — півзахисник.
Джерело зазначило, що на успішну угоду вплинув директор "Шахтаря" з футболу та вихованець "Хайдука" Даріо Срна. Нібито саме функціонер донеччан рекомендував "Хайдуку" підписати талановитих гравців.
Роман у вересні цього року зіграв за "Хайдук".
Цікаво, що Срна у 2003 році перебрався до "Шахтаря" з "Хайдука".
Нагадаємо, "Шахтар" може купити легіонера з екзотичної для УПЛ країни.
Раніше Срна жорстко відреагував на критику "Шахтаря" та "Динамо" після поразок у єврокубках.
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