Брати Пламінські з Шахтаря гратимуть у Хайдуку

Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Двоє юних українських футболістів гратимуть у європейському футбольному клубі. Раніше вони виховувалися в академії донецького "Шахтаря".

За інформацією порталу index.hr, посилення з "Шахтаря" прийшло у молодіжні команди хорватського "Хайдука".

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За інформацією джерела, сплітський "Хайдук" підписав контракти з братами Денисом та Романом Пламінським.

Футболісти 2009 року народження раніше виховувалися в академії "Шахтаря".

Денис грає на позиції захисника, а Роман — півзахисник.

Джерело зазначило, що на успішну угоду вплинув директор "Шахтаря" з футболу та вихованець "Хайдука" Даріо Срна. Нібито саме функціонер донеччан рекомендував "Хайдуку" підписати талановитих гравців.

Роман у вересні цього року зіграв за "Хайдук".

Цікаво, що Срна у 2003 році перебрався до "Шахтаря" з "Хайдука".

Нагадаємо, "Шахтар" може купити легіонера з екзотичної для УПЛ країни.

Раніше Срна жорстко відреагував на критику "Шахтаря" та "Динамо" після поразок у єврокубках.