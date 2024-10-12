Братья Пламинские из Шахтера будут играть в Хайдуке

Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Двое юных украинских футболистов будут играть в европейском футбольном клубе. Ранее они воспитывались в академии донецкого "Шахтера".

По информации портала index.hr, усиление из "Шахтера" пришло в молодежные команды хорватского "Хайдука".

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Новые украинцы в Европе

По информации источника, сплитский "Хайдук" подписал контракты с братьями Денисом и Романом Пламинским.

Футболисты 2009 года рождения ранее воспитывались в академии "Шахтера".

Денис играет на позиции защитника, а Роман — полузащитник.

Источник отметил, что на успешную сделку повлиял директор "Шахтера" по футболу и воспитанник "Хайдука" Дарио Срна. Якобы, именно функционер дончан рекомендовал "Хайдуку" подписать талантливых игроков.

Роман в сентябре текущего года сыграл как футболист "Хайдука".

Интересно, что Срна в 2003 году перебрался в "Шахтер" из "Хайдука".

Напомним, "Шахтер" может купить легионера из экзотической для УПЛ страны.

Ранее Срна жестко отреагировал на критику "Шахтера" и "Динамо" после поражений в еврокубках.