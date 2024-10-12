Братья Пламинские из Шахтера будут играть в Хайдуке

Европейский клуб подписал двух воспитанников Шахтера
Двое юных украинских футболистов будут играть в европейском футбольном клубе. Ранее они воспитывались в академии донецкого "Шахтера".
По информации портала index.hr, усиление из "Шахтера" пришло в молодежные команды хорватского "Хайдука".
Новые украинцы в Европе
По информации источника, сплитский "Хайдук" подписал контракты с братьями Денисом и Романом Пламинским.
Футболисты 2009 года рождения ранее воспитывались в академии "Шахтера".
Денис играет на позиции защитника, а Роман — полузащитник.
Источник отметил, что на успешную сделку повлиял директор "Шахтера" по футболу и воспитанник "Хайдука" Дарио Срна. Якобы, именно функционер дончан рекомендовал "Хайдуку" подписать талантливых игроков.
Роман в сентябре текущего года сыграл как футболист "Хайдука".
Интересно, что Срна в 2003 году перебрался в "Шахтер" из "Хайдука".
Напомним, "Шахтер" может купить легионера из экзотической для УПЛ страны.
Ранее Срна жестко отреагировал на критику "Шахтера" и "Динамо" после поражений в еврокубках.
Читайте Новини.LIVE!