Шахтер нацелен на трансфер полузащитника из Саудовской Аравии

Абдулмалик Аль-Джабер. Фото: "Железничар"

Донецкий "Шахтер" после неудачного старта сезона в чемпионате Украины и в еврокубках хочет исправить ошибки. Поэтому команда ищет усиление в полузащиту.

По информации портала Sportske.ba, скауты дончан обратили внимание на родину своего главного тренера Марино Пушича.

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Кто интересен "Шахтеру"

Скауты "Шахтера", якобы увидели в чемпионате Боснии и Герцеговины усиление в лице 20-летнего Абдулмалика Аль-Джабера, который выступает за "Железничар".

В свой нынешний клуб игрок перешел летом 2023 года и с того момента провел 24 матча, где забил три мяча. Сейчас футболист стал играть немного хуже, чем в начале европейской карьеры, но он также интересен на трансферном рынке.

Также у футболиста есть опыт выступлений за молодежные сборные Саудовской Аравии разных возрастов.

Конкуренцию за Аль-Джабера "Шахтеру" нужно выиграть у российского "Ростова", который уже сделал предложение в размере 1,3 млн евро, но получил отказ.

Источник утверждает, что игрок отказал россиянами потому, что там война и из-за отстранения клубов из этой страны от еврокубков. Футболист, якобы, хочет либо играть в европейской лиге, либо в набирающей мощь лиге Саудовской Аравии.

Напомним, ранее Дарио Срне не понравилось, что "Шахтер" критикуют за поражения в Лиге чемпионов.

В последнем матче "Шахтера" Георгий Судаков оформил покер в ворота ЛНЗ.