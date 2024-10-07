Шахтар націлений на трансфер півзахисника із Саудівської Аравії

Абдулмалік Аль-Джабер. Фото: "Железнічар"

Донецький "Шахтар" після невдалого старту сезону у чемпіонаті України та в єврокубках хоче виправити помилки. Тому команда шукає посилення в півзахист.

За інформацією порталу Sportske.ba, скаути донеччан звернули увагу на батьківщину свого головного тренера Маріно Пушича.

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Хто цікавий "Шахтарю"

Скаути "Шахтаря" нібито побачили у чемпіонаті Боснії та Герцеговини посилення в особі 20-річного Абдулмаліка Аль-Джабера, який виступає за "Железнічар".

У свій нинішній клуб гравець перейшов улітку 2023 року і з того моменту провів 24 матчі, де забив три м'ячі. Наразі футболіст став грати трохи гірше, ніж на початку європейської кар'єри, але він досі цікавий на трансферному ринку.

Також у футболіста є досвід виступів за молодіжні збірні Саудівської Аравії різного віку.

Конкуренцію за Аль-Джабера "Шахтарю" потрібно виграти у російського "Ростова", який уже зробив пропозицію у розмірі 1,3 млн євро, але отримав відмову.

Джерело стверджує, що гравець відмовив росіянами тому, що там війна і через усунення клубів із цієї країни від єврокубків. Футболіст, нібито, хоче або грати в європейській лізі, або в лізі Саудівської Аравії, яка набирає міць.

Нагадаємо, раніше Даріо Срні не сподобалося, що "Шахтар" критикують за поразки у Лізі чемпіонів.

В останньому матчі "Шахтаря" Георгій Судаков оформив покер у ворота ЛНЗ.