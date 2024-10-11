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Шахтер подал декларацию о доходах — сколько налогов заплатил клуб

11 октября 2024 10:49
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер раскрыл доход и сумму налоговых выплат
Георгий Судаков празднует гол с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" обнародовало финансовую отчетность клуба за сезон 2023/2024. "Горняки" заработали за этот период более двух миллиардов гривен. 

Донецкий клуб уже заплатил налог со своей прибыли, сообщает официальный сайт "Шахтера". 

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Согласно информации донецкого клуба, за прошлый сезон "горняки" заработали в общей сложности 2 миллиарда 823 миллиона гривен. Из них 614 млн составил доход от продажи и аренды футболистов. Еще 1 млрд 916 млн "Шахтер" заработал благодаря выплатам от УЕФА и ФИФА. Также 293 млн дохода украинскому клубу принесла коммерческая деятельность.

Шахтер Донецк
"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Сколько налогов заплатил "Шахтер" 

Донецкий клуб уже подал декларацию о доходах и заплатил налог от полученной прибыли. За указанный период "Шахтер" уплатил государству 408 миллионов гривен, из которых 300 млн составляет сумма НДФЛ.

В новом сезоне доход "горняков" может увеличиться, если команда Марино Пушича сумеет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Участие в каждом матче приносит клубам определенный доход. После изменения формата турнира каждая команда проводит в основном этапе не шесть, а восемь поединков. 

Напомним, что также "Шахтер" может заработать большую сумму на продаже своих футболистов. Георгий Судаков остается одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. 

А ветеран "Шахтера" Тарас Степаненко не попал в заявку сборной Украины на игру Лиги Наций с командой Грузии. 

декларация спорт налоги футбол ФК Шахтер доходы

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