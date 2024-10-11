Шахтар розкрив дохід та суму податкових виплат

Шахтар подав декларацію про доходи — скільки податків сплатив клуб
Керівництво донецького "Шахтаря" оприлюднило фінансову звітність клубу за сезон 2023/2024. "Гірники" заробили за цей період понад два мільярди гривень.
Донецький клуб уже сплатив податок зі свого прибутку, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За інформацією донецького клубу, за минулий сезон "гірники" заробили загалом 2 мільярди 823 мільйони гривень. З них 614 млн склав дохід від продажу та оренди футболістів. Ще 1 млрд 916 млн "Шахтар" заробив завдяки виплатам від УЄФА та ФІФА. Також 293 млн доходів українському клубу принесла комерційна діяльність.
Скільки податків сплатив "Шахтар"
Донецький клуб уже подав декларацію про доходи та сплатив податок від отриманого прибутку. За вказаний період "Шахтар" сплатив державі 408 мільйонів гривень, з яких 300 млн складає сума ПДФО.
У новому сезоні дохід "гірників" може збільшитися, якщо команда Маріно Пушича зуміє вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Участь у кожному матчі приносить клубам певний дохід. Після зміни формату турніру кожна команда проводить здебільшого не шість, а вісім поєдинків.
Нагадаємо, що також "Шахтар" може заробити більшу суму на продажі своїх футболістів. Георгій Судаков залишається одним із найбільш затребуваних гравців на трансферному ринку.
А ветеран "Шахтаря" Тарас Степаненко не потрапив у заявку збірної України на гру Ліги Націй із командою Грузії.
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