Шахтар розкрив дохід та суму податкових виплат

Георгій Судаков святкує гол із партнерами по команді. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" оприлюднило фінансову звітність клубу за сезон 2023/2024. "Гірники" заробили за цей період понад два мільярди гривень.

Донецький клуб уже сплатив податок зі свого прибутку, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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За інформацією донецького клубу, за минулий сезон "гірники" заробили загалом 2 мільярди 823 мільйони гривень. З них 614 млн склав дохід від продажу та оренди футболістів. Ще 1 млрд 916 млн "Шахтар" заробив завдяки виплатам від УЄФА та ФІФА. Також 293 млн доходів українському клубу принесла комерційна діяльність.

"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Скільки податків сплатив "Шахтар"

Донецький клуб уже подав декларацію про доходи та сплатив податок від отриманого прибутку. За вказаний період "Шахтар" сплатив державі 408 мільйонів гривень, з яких 300 млн складає сума ПДФО.

У новому сезоні дохід "гірників" може збільшитися, якщо команда Маріно Пушича зуміє вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Участь у кожному матчі приносить клубам певний дохід. Після зміни формату турніру кожна команда проводить здебільшого не шість, а вісім поєдинків.

Нагадаємо, що також "Шахтар" може заробити більшу суму на продажі своїх футболістів. Георгій Судаков залишається одним із найбільш затребуваних гравців на трансферному ринку.

А ветеран "Шахтаря" Тарас Степаненко не потрапив у заявку збірної України на гру Ліги Націй із командою Грузії.