Георгій Судаков увійшов до рейтингу найкращих півзахисників світу за версією CIES

Судаков увійшов до ТОП-10 найкращих футболістів у світі
Український атакувальний півзахисник Георгій Судаков у європейських ЗМІ давно входить до списку найбажаніших молодих гравців. Проте футболіста також визнали аналітики.
Футболіст "Шахтаря" потрапив до списку найкращих гравців у світі, передає CIES.
Судаков серед найкращих у світі
У CIES і WyScout за своїми аналітичними параметрами визначили топ-10 найкращих атакувальних півзахисників світу віком до 23 років.
Найкращим очікувано став лідер "Челсі" Коул Палмет. Другим був Кенан Йилдиз із "Ювентуса", а третім Кендрі Паес із "Індепендьєнте".
Рейтинг атакувальних півзахисників у світі за поточними виступами:
- Коул Палмер ("Челсі", Англія) — 93.1
- Кенан Йилдиз ("Ювентус", Італія) — 84.4
- Кендрі Паес ("Індепендьєнте", Еквадор) — 83.8
- Дієго Гомес ("Інтер" Майамі, США) — 82.6
- Клаудіо Ечеверрі ("Рівер Плейт", Аргентина) — 82.3
- Педрі Гонсалес ("Барселона", Іспанія) — 81.8
- Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфілд", Аргентина) — 80.0
- Хейден Хакні ("Міддлсбро", Англія) — 80.0
- Георгій Судаков ("Шахтар", Україна) — 78.9
- Махамаду Думбія ("Антверпен", Бельгія) — 78.5
У поточному сезоні Судаков забив сім голів і зробив два асисти у десяти матчах за "Шахтар". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Судаковим цікавляться багато клубів Англійської прем'єр-ліги.
Експерт назвав реальну вартість Судакова на трансферному ринку.
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