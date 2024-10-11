Георгій Судаков увійшов до рейтингу найкращих півзахисників світу за версією CIES

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Український атакувальний півзахисник Георгій Судаков у європейських ЗМІ давно входить до списку найбажаніших молодих гравців. Проте футболіста також визнали аналітики.

Футболіст "Шахтаря" потрапив до списку найкращих гравців у світі, передає CIES.

Читайте також:

Найкращі атакувальні півзахисники до 23 років. Фото: CIES

Судаков серед найкращих у світі

У CIES і WyScout за своїми аналітичними параметрами визначили топ-10 найкращих атакувальних півзахисників світу віком до 23 років.

Найкращим очікувано став лідер "Челсі" Коул Палмет. Другим був Кенан Йилдиз із "Ювентуса", а третім Кендрі Паес із "Індепендьєнте".

Рейтинг атакувальних півзахисників у світі за поточними виступами:

Коул Палмер ("Челсі", Англія) — 93.1 Кенан Йилдиз ("Ювентус", Італія) — 84.4 Кендрі Паес ("Індепендьєнте", Еквадор) — 83.8 Дієго Гомес ("Інтер" Майамі, США) — 82.6 Клаудіо Ечеверрі ("Рівер Плейт", Аргентина) — 82.3 Педрі Гонсалес ("Барселона", Іспанія) — 81.8 Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфілд", Аргентина) — 80.0 Хейден Хакні ("Міддлсбро", Англія) — 80.0 Георгій Судаков ("Шахтар", Україна) — 78.9 Махамаду Думбія ("Антверпен", Бельгія) — 78.5

У поточному сезоні Судаков забив сім голів і зробив два асисти у десяти матчах за "Шахтар". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Судаковим цікавляться багато клубів Англійської прем'єр-ліги.

Експерт назвав реальну вартість Судакова на трансферному ринку.