Георгий Судаков вошел в рейтинг лучших полузащитников мира по версии CIES

Судаков вошел в ТОП-10 лучших футболистов в мире
Украинский атакующий полузащитник Георгий Судаков в европейских СМИ давно входит в список самых желанных молодых игроков. Однако футболиста также признали аналитики.
Футболист "Шахтера" попал в список самых лучших игроков в мире, передает CIES.
Судаков среди лучших в мире
В CIES и WyScout по своим аналитическим параметрам определили ТОП-10 лучших атакующих полузащитников мира в возрасте до 23 лет.
Лучшим ожидаемо стал лидер "Челси" Коул Палмет. Вторым был Кенан Йылдыз из "Ювентуса", а третьим Кендри Паэс из "Индепендьенте".
Рейтинг атакующих полузащитников в мире по текущим выступлениям:
- Коул Палмер ("Челси", Англия) — 93.1
- Кенан Йылдыз ("Ювентус", Италия) — 84.4
- Кендри Паэс ("Индепендьенте", Эквадор) — 83.8
- Диего Гомес ("Интер" Майами, США) — 82.6
- Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт", Аргентина) — 82.3
- Педри Гонсалес ("Барселона", Испания) — 81.8
- Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфилд", Аргентина) — 80.0
- Хейден Хакни ("Мидлсбро", Англия) — 80.0
- Георгий Судаков ("Шахтер", Украина) — 78.9
- Махамаду Думбия ("Антверпен", Бельгия) — 78.5
В текущем сезоне Судаков забил семь голов и сделал два ассиста в десяти матчах за "Шахтер". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Судаковым интересуются много клубов Английской премьер-лиги.
Эксперт назвал реальную стоимость Судакова на трансферном рынке.
Читайте Новини.LIVE!