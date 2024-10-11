Георгий Судаков вошел в рейтинг лучших полузащитников мира по версии CIES

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Украинский атакующий полузащитник Георгий Судаков в европейских СМИ давно входит в список самых желанных молодых игроков. Однако футболиста также признали аналитики.

Футболист "Шахтера" попал в список самых лучших игроков в мире, передает CIES.

Читайте также:

Лучшие атакующие полузащитники до 23 лет. Фото: CIES

Судаков среди лучших в мире

В CIES и WyScout по своим аналитическим параметрам определили ТОП-10 лучших атакующих полузащитников мира в возрасте до 23 лет.

Лучшим ожидаемо стал лидер "Челси" Коул Палмет. Вторым был Кенан Йылдыз из "Ювентуса", а третьим Кендри Паэс из "Индепендьенте".

Рейтинг атакующих полузащитников в мире по текущим выступлениям:

Коул Палмер ("Челси", Англия) — 93.1 Кенан Йылдыз ("Ювентус", Италия) — 84.4 Кендри Паэс ("Индепендьенте", Эквадор) — 83.8 Диего Гомес ("Интер" Майами, США) — 82.6 Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт", Аргентина) — 82.3 Педри Гонсалес ("Барселона", Испания) — 81.8 Тьяго Фернандес ("Велес Сарсфилд", Аргентина) — 80.0 Хейден Хакни ("Мидлсбро", Англия) — 80.0 Георгий Судаков ("Шахтер", Украина) — 78.9 Махамаду Думбия ("Антверпен", Бельгия) — 78.5

В текущем сезоне Судаков забил семь голов и сделал два ассиста в десяти матчах за "Шахтер". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Судаковым интересуются много клубов Английской премьер-лиги.

Эксперт назвал реальную стоимость Судакова на трансферном рынке.