Президент ФІФА Інфантіно пояснив, чому Трамп гідний Нобелівської премії

Інфантіно закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру
Президент ФІФА Джанні Інфантіно відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС.
Глава світового футболу зробив публікацію в Instagram, висловивши підтримку дипломатичним зусиллям, що призвели до перемир'я.
За словами Джанні Інфантіно, вручення Нобелівської премії миру має значення не тільки для політики, а й для всього людства. Він наголосив, що будь-які кроки до припинення війни повертають людям надію та нагадують про цінність миру як найвищого досягнення цивілізації.
Керівник ФІФА також відзначив внесок країн, які брали участь у переговорному процесі, включно зі США, Катаром, Єгиптом та Туреччиною. На його думку, досягнута угода стала можливою завдяки спільній роботі держав, які прагнули до діалогу, а не конфронтації.
Що президент ФІФА сказав про Трампа
Інфантіно додав, що тема єдності звучала і на нещодавній асамблеї європейських футбольних клубів, де мир та співпрацю назвали ключовими принципами сучасного спорту. Він упевнений, що футбол, як глобальна сила, здатний надихати народи на зближення та взаєморозуміння.
"Мир — це прекрасна новина, яка дарує надію всім людям. Усі повинні підтримати цей процес. Президент Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру за рішучі дії. Єдність була головною темою моєї промови, і я радий, що мир можливий", — написав Інфантіно.
