Інфантіно закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру

Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:39
Президент ФІФА Інфантіно пояснив, чому Трамп гідний Нобелівської премії
Президент ФІФА Джанні Інфантіно демонструє Кубок Світу. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС.

Глава світового футболу зробив публікацію в Instagram, висловивши підтримку дипломатичним зусиллям, що призвели до перемир'я.

Читайте також:

За словами Джанні Інфантіно, вручення Нобелівської премії миру має значення не тільки для політики, а й для всього людства. Він наголосив, що будь-які кроки до припинення війни повертають людям надію та нагадують про цінність миру як найвищого досягнення цивілізації.

Дональд Трамп
Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters/Nathan Howard

Керівник ФІФА також відзначив внесок країн, які брали участь у переговорному процесі, включно зі США, Катаром, Єгиптом та Туреччиною. На його думку, досягнута угода стала можливою завдяки спільній роботі держав, які прагнули до діалогу, а не конфронтації.

Що президент ФІФА сказав про Трампа

Інфантіно додав, що тема єдності звучала і на нещодавній асамблеї європейських футбольних клубів, де мир та співпрацю назвали ключовими принципами сучасного спорту. Він упевнений, що футбол, як глобальна сила, здатний надихати народи на зближення та взаєморозуміння.

"Мир — це прекрасна новина, яка дарує надію всім людям. Усі повинні підтримати цей процес. Президент Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру за рішучі дії. Єдність була головною темою моєї промови, і я радий, що мир можливий", — написав Інфантіно.

Максим Яворницький
Автор:
Максим Яворницький
