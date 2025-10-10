Видео
Армия
Инфантино призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Инфантино призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Дата публикации 10 октября 2025 10:39
Президент ФИФА Инфантино объяснил, почему Трамп достоин Нобелевской премии
Президент ФИФА Джанни Инфантино демонстрирует Кубок Мира. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Глава мирового футбола сделал публикацию в Instagram, выразив поддержку дипломатическим усилиям, приведшим к перемирию.

По словам Джанни Инфантино, вручение Нобелевской премии мира имеет значение не только для политики, но и для всего человечества. Он подчеркнул, что любые шаги к прекращению войны возвращают людям надежду и напоминают о ценности мира как высшего достижения цивилизации. 

Дональд Трамп
Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters/Nathan Howard

Руководитель ФИФА также отметил вклад стран, участвовавших в переговорном процессе, включая США, Катар, Египет и Турцию. По его мнению, достигнутое соглашение стало возможным благодаря совместной работе государств, которые стремились к диалогу, а не конфронтации.

Что президент ФИФА сказал о Трампе

Инфантино добавил, что тема единства звучала и на недавней ассамблее европейских футбольных клубов, где мир и сотрудничество назвали ключевыми принципами современного спорта. Он уверен, что футбол, как глобальная сила, способен вдохновлять народы на сближение и взаимопонимание.

"Мир — это прекрасная новость, которая дарит надежду всем людям. Все должны поддержать этот процесс. Президент Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за решительные действия. Единство было главной темой моей речи, и я рад, что мир возможен", — написал Инфантино. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
