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Юний картингіст з України вперше виборов титул чемпіона Європи

30 липня 2023 23:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Юний картингіст з України вперше виборов титул чемпіона Європи
14-річний гонщик Олександр Бондарев. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Олександр Бондарев став першим українцем в історії картингу, хто виборов титул чемпіона Європи. Переможцю лише 14 років. 

Про успіх на змаганнях пише Олександр Бондарев на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомляється, що цими вихідними на італійському треку Cremona Circuit відбувся Фінальний раунд чемпіонату Європи за титул переможця.

14-річний гонщик Олександр Бондарев. Фото: Facebook

"Фінал тримав напругу до останнього кола. Олександр стартував з Р4, хоча старт був важким, на шостому колі йому вдається обігнати суперника і зайняти Р3, фінішує наш гонщик на цій же позиції і здобуває подіум в 4-му етапі FIA Karting European Championship", — йдеться в повідомленні.

14-річний гонщик Олександр Бондарев. Фото: Facebook

Саме нагородження Олександра як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA з іншими пілотами картингу та гонщиками Формули-1. 

Нагадаємо, у світі фехтування відбулася одна із найскандальніших ситуацій в історії цього виду спорту. Була дискваліфікована представниця України Ольга Харлан за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій.

Цей інцидент призвів до рішення змінити усталені правила. Тепер традиційний потиск рук фехтувальників після сутички замінять на дистанційне привітання. Це правило дозволить українцям тактильно не контактувати з росіянами та білорусами, які виступають під нейтральним статусом.

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