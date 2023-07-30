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Юный картингист из Украины впервые завоевал титул чемпиона Европы

30 июля 2023 23:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Юный картингист из Украины впервые завоевал титул чемпиона Европы
14-летний гонщик Александр Бондарев. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Александр Бондарев стал первым украинцем в истории картинга, кому удалось завоевать титул чемпиона Европы. Победителю всего 14 лет.

Об успехе на соревнованиях пишет Александр Бондарев на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что в эти выходные на итальянском треке Cremona Circuit состоялся Финальный раунд чемпионата Европы за титул победителя.

14-летний гонщик Александр Бондарев. Фото: Facebook

"Финал держал напряжение до последнего круга. Александр стартовал с Р4, хотя старт был тяжелым, на шестом круге ему удается обогнать соперника и занять Р3, финиширует наш гонщик на этой же позиции и обретает подиум в 4-м этапе FIA Karting European Championship", — говорится в сообщении.

14-летний гонщик Александр Бондарев. Фото: Facebook

Само награждение Александра как победителя Чемпионата Европы 2023 состоится в декабре на общей церемонии FIA с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Напомним, в мире фехтования состоялась одна из самых скандальных ситуаций в истории этого вида спорта. Была дисквалифицирована представительница Украины Ольга Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Этот инцидент привел к решению изменить устоявшиеся правила. Теперь традиционное рукопожатие фехтовальщиков после стычки заменят на дистанционное поздравление. Это правило позволит украинцам тактильно не контактировать с россиянами и белорусами, выступающими под нейтральным статусом.

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