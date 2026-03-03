Вболівальники викупили костюм Ютти Лердам з Олімпіади-2026

Ютта Лердам після перемоги. Фото: Reuters/Yves Herman

Нідерландська зірка ковзанярського спорту Ютта Лердам продовжує привертати увагу й після завершення Олімпіади 2026 року в Італії. Обраниця Джейка Пола вирішила розпрощатися з одним із символів своїх досягнень.

Лердам заробила великі гроші і зуміла допомогти своїй академії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Qazinform.

Костюм нідерландської спортсменки Ютти Лердам, в якому вона виступала на зимових Олімпійських іграх-2026, був проданий на аукціоні за 195 тисяч євро. До останніх хвилин торгів максимальна ставка трималася на рівні близько 10 тисяч, проте у фіналі два учасники вступили в боротьбу, і сума різко зросла.

Ютта Лердам на п'єдесталі. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

За підсумками торгів цей лот став одним із найдорожчих серед спортивного екіпірування останніх років. Усі кошти, виручені від продажу, будуть спрямовані не самій спортсменці, а в ковзанярський клуб, де Ютта Лердам починала кар'єру.

Виступ Ютти Лердам. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Підсумки Олімпіади в Італії

На Іграх-2026 Лердам здобула золоту медаль на дистанції 1000 метрів, підтвердивши статус однієї з найсильніших спринтерів світу. Крім того, вона продемонструвала стабільно високий рівень на інших дистанціях та стала однією з найпомітніших фігур турніру.

Продаж олімпійського костюма став продовженням її успішного сезону і водночас внеском у розвиток молодіжного спорту в Нідерландах.

