Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюм Ютты Лердам с Олимпиады-2026 продали за огромные деньги

Костюм Ютты Лердам с Олимпиады-2026 продали за огромные деньги

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 11:24
Костюм чемпионки Олимпиады-2026 Лердам продали за 195 тысяч
Ютта Лердам после победы. Фото: Reuters/Yves Herman

Звезда конькобежного спорта из Нидерландов Ютта Лердам остается в центре внимания даже после окончания Олимпиады-2026 в Италии. Девушка Джейка Пола рассталась с одним из символов своих успехов. 

Лердам заработала большие деньги и сумела помочь своей академии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Qazinform.  

Реклама
Читайте также:

Костюм нидерландской спортсменки Ютты Лердам, в котором она выступала на зимних Олимпийских играх-2026, был продан на аукционе за 195 тысяч евро. До последних минут торгов максимальная ставка держалась на уровне около 10 тысяч, однако в финале два участника вступили в борьбу, и сумма резко выросла. 

Ютта Лердам
Ютта Лердам на пьедестале. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

По итогам торгов этот лот стал одним из самых дорогих среди спортивной экипировки последних лет. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены не самой спортсменке, а в конькобежный клуб, где Ютта Лердам начинала карьеру. 

Ютта Лердам
Выступление Ютты Лердам. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Итоги Олимпиады в Италии

На Играх-2026 Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров, подтвердив статус одной из сильнейших спринтеров мира. Кроме того, она продемонстрировала стабильно высокий уровень на других дистанциях и стала одной из самых заметных фигур турнира.

Продажа олимпийского костюма стала продолжением ее успешного сезона и одновременно вкладом в развитие молодежного спорта в Нидерландах. 

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик впервые заявил о планах начать политическую карьеру. 

Известный тренер Мирон Маркевич назвал футболиста, который способен помочь сборной Украины в матче со Швецией. 

спорт олимпиада Ютта Лэрдам Олимпийские игры-2026 Конькобежный спорт
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации