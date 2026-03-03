Костюм чемпионки Олимпиады-2026 Лердам продали за 195 тысяч

Ютта Лердам после победы. Фото: Reuters/Yves Herman

Звезда конькобежного спорта из Нидерландов Ютта Лердам остается в центре внимания даже после окончания Олимпиады-2026 в Италии. Девушка Джейка Пола рассталась с одним из символов своих успехов.

Лердам заработала большие деньги и сумела помочь своей академии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Qazinform.

Костюм нидерландской спортсменки Ютты Лердам, в котором она выступала на зимних Олимпийских играх-2026, был продан на аукционе за 195 тысяч евро. До последних минут торгов максимальная ставка держалась на уровне около 10 тысяч, однако в финале два участника вступили в борьбу, и сумма резко выросла.

Ютта Лердам на пьедестале. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

По итогам торгов этот лот стал одним из самых дорогих среди спортивной экипировки последних лет. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены не самой спортсменке, а в конькобежный клуб, где Ютта Лердам начинала карьеру.

Выступление Ютты Лердам. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Итоги Олимпиады в Италии

На Играх-2026 Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров, подтвердив статус одной из сильнейших спринтеров мира. Кроме того, она продемонстрировала стабильно высокий уровень на других дистанциях и стала одной из самых заметных фигур турнира.

Продажа олимпийского костюма стала продолжением ее успешного сезона и одновременно вкладом в развитие молодежного спорта в Нидерландах.

