Ювентус зацікавився одразу двома гравцями збірної України

Анатолій Трубін, тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетті та Андрій Лунін. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Один із воротарів збірної України може продовжити кар’єру в Італії. Туринський "Ювентус" розглядає варіанти підписання Анатолія Трубіна та Андрія Луніна. "Стара синьйора" рішуче налаштована посилити позицію воротаря.

Туринці віддають перевагу воротарю мадридського "Реала", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Тренерський штаб "Ювентуса" незадоволений грою молодого воротаря Мікеле Ді Грегоріо в контрольних передсезонних матчах. Лучано Спаллетті хоче розпочати сезон 2026/27 з новим, досвідченим і надійним воротарем. У клубі вже сформували список гравців, один з яких може переїхати до Турина.

Лунін і Трубін потрапили до шорт-листа

Пріоритетом "старої синьйори" є Дзіон Судзукі з "Парми". Однак воротарем збірної Японії також цікавиться французький "ПСЖ". Альтернативною кандидатурою став Гульєльмо Вікаріо з англійського "Тоттенгема".

Також у списку потенційних новачків "Ювентуса" опинилися одразу два українських воротарі. Це представник "Бенфіки" Анатолій Трубін та запасний футболіст мадридського "Реала" Андрій Лунін. У Турині віддають перевагу гравцеві "королівського клубу", який незадоволений своїм статусом в іспанській команді та готовий до нового виклику.

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