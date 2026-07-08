Кабаєл може провести бій з Верхувеном замість Усика

Олександр Усик, Ріко Верхувен та Агіт Кабаєл. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Андрущак Редактор

Німецький боксер Агіт Кабаєл розглядає Ріко Верхувена як свого наступного суперника. Новому чемпіону за версією WBC потрібно захистити свій пояс. Нідерландський кікбоксер припав до душі бійцеві під час поєдинку з Олександром Усиком.

Кабаєл хоче дати Верхувену шанс поборотися за пояс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Playbook Boxing.

Досвідчений спортсмен Ріко Верхувен завершив успішну кар’єру кікбоксера і перейшов у бокс. Він дав справжній бій Олександру Усику, який переміг новачка лише в 11-му раунді. Однак вже незабаром нідерландець може знову вийти на ринг, і на кону буде чемпіонський пояс.

Бій Верхувен — Кабаєл

Після перемоги над Ріко Верхувеном Олександр Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів. Один із них, за версією WBC, отримав Агіт Кабаєл. І йому вже треба вибрати суперника для захисту титулу.

Менеджер німця Спенсер Браун не виключає, що Агіт Кабаєл вийде на ринг з Ріко Верхувеном. Такий поєдинок може відбутися в Німеччині, оскільки ця країна територіально близька до Нідерландів. Очікується, що на поєдинок можуть прийти понад 50 тисяч глядачів.

"Усик переміг Верхувена за всіма показниками. Він у будь-якому разі поклав би Ріко на ринг, можливо, у наступному раунді. Але нідерландець провів видатний поєдинок і заслуговує на новий шанс. Було б логічно організувати його поєдинок з Кабаєлом", — заявив Браун.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Олександр Усик може провести ще один бій, і відомо, хто готовий вийти з ним на один ринг.

Також Новини.LIVE цитували Володимира Кличка, який докладно пояснив, чому Олександр Усик вирішив відмовитися від чемпіонських поясів.