Каладзе розкритикував ситуацію з Пірло та збірною Італії

Каха Каладзе. Фото: кадр з відео

Андрій Гончар Редактор

Колишній захисник київського "Динамо", італійського "Мілана" та збірної Грузії, а нині мер Тбілісі та лідер партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе прокоментував ситуацію навколо свого колишнього одноклубника Андреа Пірло. Він заявив, що не розуміє причин, через які його друг так і не очолив національну збірну Італії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Каладзе підтримує Пірло, який працює з російською компанією

Каладзе заявив, що уважно стежив за історією навколо можливого призначення Пірло. Тому пояснення щодо відмови, які з'явилися у ЗМІ, здалися йому нелогічними.

"Це взагалі щось незрозуміле було. І пояснення теж не зрозумів. До чого тут те, що Пірло підписав рекламний контракт з якоюсь компанією? І чому через це не можна бути тренером збірної Італії? Взагалі незрозуміло", — сказав Каладзе.

Колишній футболіст також висловив думку, що політика не повинна впливати на спортивні рішення. На його переконання, щодо Пірло вчинили несправедливо.

Раніше переговори щодо призначення Пірло головним тренером збірної Італії були зупинені після того, як стало відомо про його співпрацю з російською букмекерською компанією Fonbet. У межах цієї співпраці італієць відвідував Москву.

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