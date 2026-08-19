Калініченко запропонував Жироні віддати Циганкова в оренду

Віктор Циганков. Фото: УАФ

Колишній півзахисник збірної України та "Дніпра" Максим Калініченко прокоментував конфлікт між вінгером Віктором Циганковим та іспанською "Жироною". На його думку, сторони можуть владнати ситуацію без гучних скандалів.

Про це Калініченко розповів у коментарі порталу "Український футбол", передає Новини.LIVE.

Максим Калініченко. Фото: кадр з відео

Калініченко закликав до компромісу

За словами колишнього футболіста, ситуація навколо Циганкова виглядає дивною, оскільки українець уже давно хоче залишити "Жирону", але клуб не поспішає його відпускати.

Калініченко не розуміє, навіщо каталонці продовжують включати футболіста до заявки на матчі, якщо той не має наміру виходити на поле. На його думку, це лише загострює конфлікт між клубом і гравцем.

Водночас він зазначив, що позицію "Жирони" також можна зрозуміти, адже Циганков має чинний контракт і повинен виконувати свої професійні обов'язки.

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Калініченко вважає, що найкращим виходом із ситуації могла б стати оренда українського вінгера до іншого клубу.

На його думку, хорошим варіантом був би перехід до "Еспаньйола". Такий крок, за словами ексфутболіста, приніс би більше користі, ніж утримання Циганкова поза складом із продовженням виплати йому заробітної плати.

Окремо Калініченко прокоментував чутки про можливий переїзд українця до МЛС. Він переконаний, що Циганкову ще зарано залишати європейський футбол, тим більше що футболіст уже повністю адаптувався до життя та гри в Іспанії.

"Менеджменту "Жирони" треба шукати компроміс. Можна визнати збитки і віддати Циганкова в оренду, наприклад, в "Еспаньйол". Це кращий варіант, ніж той, де Циганков не буде грати, а клуб платитиме йому зарплату. Вихід завжди можна знайти, але поки ніхто не хоче поступатися в цьому конфлікті", — сказав Калініченко.

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