Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Калюжний пояснив, що допомогло збірній України обіграти Грузію arrow

Калюжний пояснив, що допомогло збірній України обіграти Грузію

12 жовтня 2024 14:31
Станіслав Костюк - Редактор
Калюжний розповів, які проблеми завдала Грузія збірній України
Іван Калюжний під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник ЛНЗ Іван Калюжний став одним із дебютантів у складі збірної України на матч Ліги Націй із Грузією. Він допоміг команді Сергія Ребров здобути важливу перемогу та набрати перші очки на турнірі.

Калюжний розповів, як збірна України готувалася до важливого поєдинку в інтерв'ю Megogo.

Читайте також:

Травми Тараса Степаненка та Володимира Бражка призвели до того, що головний тренер збірної України Сергій Ребров випустив у основному складі команди Івана Калюжного. Вихованець "Динамо" провів на полі 90 хвилин, після чого його замінили на Дмитра Криськіва.

Іван Калюжний
Іван Калюжний у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Як Калюжний оцінив свій дебют

Хавбек ЛНЗ заявив, що справдилась його мрія, оскільки він завжди хотів зіграти за національну команду. Усі футболісти збірної України та тренерський штаб привітали 26-річного півзахисника. Калюжний задоволений тим, що його перший матч у складі "синьо-жовтих" виявився переможним.

Півзахисник підтвердив, що футболісти збірної України детально вивчили манеру гри суперника та підготували варіанти на випадок різного результату подій на полі. Попри це, "синьо-жовтим" було складно протистояти грузинам, чиї групи атаки завдали чимало проблем українським захисникам.

Вже у понеділок, 14 жовтня, збірна України у четвертому турі Ліги Націй зіграє із командою Чехії.

Нагадаємо, відомий український тренер назвав зміни у грі Михайла Мудрика за національну команду.

А форвард збірної України Артем Довбик може піти з "Роми" до топклубу наприкінці нинішнього сезону.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Грузії з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник