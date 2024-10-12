Калюжний розповів, які проблеми завдала Грузія збірній України

Іван Калюжний під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник ЛНЗ Іван Калюжний став одним із дебютантів у складі збірної України на матч Ліги Націй із Грузією. Він допоміг команді Сергія Ребров здобути важливу перемогу та набрати перші очки на турнірі.

Калюжний розповів, як збірна України готувалася до важливого поєдинку в інтерв'ю Megogo.

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Травми Тараса Степаненка та Володимира Бражка призвели до того, що головний тренер збірної України Сергій Ребров випустив у основному складі команди Івана Калюжного. Вихованець "Динамо" провів на полі 90 хвилин, після чого його замінили на Дмитра Криськіва.

Іван Калюжний у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Як Калюжний оцінив свій дебют

Хавбек ЛНЗ заявив, що справдилась його мрія, оскільки він завжди хотів зіграти за національну команду. Усі футболісти збірної України та тренерський штаб привітали 26-річного півзахисника. Калюжний задоволений тим, що його перший матч у складі "синьо-жовтих" виявився переможним.

Півзахисник підтвердив, що футболісти збірної України детально вивчили манеру гри суперника та підготували варіанти на випадок різного результату подій на полі. Попри це, "синьо-жовтим" було складно протистояти грузинам, чиї групи атаки завдали чимало проблем українським захисникам.

Вже у понеділок, 14 жовтня, збірна України у четвертому турі Ліги Націй зіграє із командою Чехії.

Нагадаємо, відомий український тренер назвав зміни у грі Михайла Мудрика за національну команду.

А форвард збірної України Артем Довбик може піти з "Роми" до топклубу наприкінці нинішнього сезону.