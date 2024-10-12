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Калюжный объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Грузию

12 октября 2024 14:31
Станислав Костюк - Редактор
Калюжный рассказал, какие проблемы сборной Украины доставила Грузия
Иван Калюжный во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник ЛНЗ Иван Калюжный стал одним из дебютантов в составе сборной Украины на матч Лиги Наций с Грузией. Он помог команде Сергея Ребров одержать важную победу и набрать первые очки на турнире. 

Калюжный рассказал, как сборная Украины готовилась к важному поединку в интервью Megogo

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Травмы Тараса Степаненко и Владимира Бражко привела к тому, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выпустил в основном составе команды Ивана Калюжного. Воспитанник "Динамо" провел на поле 90 минут, после чего был заменен на Дмитрия Крыськива. 

Иван Калюжный
Иван Калюжный в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как Калюжный оценил свой дебют

Хавбек ЛНЗ заявил, что сбылась его мечта, поскольку он всегда хотел сыграть за национальную команду. Все футболисты сборной Украины и тренерский штаб поздравили 26-летнего полузащитника. Калюжный доволен тем, что его первый матч в составе "сине-желтых" оказался победным. 

Полузащитник подтвердил, что футболисты сборной Украины детально изучили манеру игры соперника и подготовили варианты на случай разного исхода событий на поле. Несмотря на это "сине-желтым" было сложно противостоять грузинам, чья группы атаки доставила немало проблем украинским защитникам. 

Уже в понедельник, 14 октября, сборная Украины в четвертом туре Лиги Наций сыграет с командой Чехии. 

Напомним, известный украинский тренер назвал изменения в игре Михаила Мудрика за национальную команду. 

А форвард сборной Украины Артем Довбик может уйти из "Ромы" в топ-клуб в конце нынешнего сезона. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Грузии по футболу

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