Калюжный рассказал, какие проблемы сборной Украины доставила Грузия

Калюжный объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Грузию
Полузащитник ЛНЗ Иван Калюжный стал одним из дебютантов в составе сборной Украины на матч Лиги Наций с Грузией. Он помог команде Сергея Ребров одержать важную победу и набрать первые очки на турнире.
Калюжный рассказал, как сборная Украины готовилась к важному поединку в интервью Megogo.
Травмы Тараса Степаненко и Владимира Бражко привела к тому, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выпустил в основном составе команды Ивана Калюжного. Воспитанник "Динамо" провел на поле 90 минут, после чего был заменен на Дмитрия Крыськива.
Как Калюжный оценил свой дебют
Хавбек ЛНЗ заявил, что сбылась его мечта, поскольку он всегда хотел сыграть за национальную команду. Все футболисты сборной Украины и тренерский штаб поздравили 26-летнего полузащитника. Калюжный доволен тем, что его первый матч в составе "сине-желтых" оказался победным.
Полузащитник подтвердил, что футболисты сборной Украины детально изучили манеру игры соперника и подготовили варианты на случай разного исхода событий на поле. Несмотря на это "сине-желтым" было сложно противостоять грузинам, чья группы атаки доставила немало проблем украинским защитникам.
Уже в понедельник, 14 октября, сборная Украины в четвертом туре Лиги Наций сыграет с командой Чехии.
Напомним, известный украинский тренер назвал изменения в игре Михаила Мудрика за национальную команду.
А форвард сборной Украины Артем Довбик может уйти из "Ромы" в топ-клуб в конце нынешнего сезона.
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