Катерина Усик зворушливо відповіла Максу Барських під відвертим фото

Олександр і Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика поділилася рідкісним особистим моментом. До Дня святого Валентина Катерина опублікувала чорно білий знімок, на якому пара лежить у ліжку, а поруч акуратно розкладені всі чемпіонські пояси боксера.

Знімок зоряної пари викликав бурхливу реакцію в коментарях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дружини чемпіона світу.

На світлині Олександр Усик позує під ковдрою і демонструє форму, а дружина ніжно цілує його у скроню. У кадрі можна помітити титули WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring, які підкреслюють статус українця як одного з найтитулованіших боксерів сучасності. Публікація швидко зібрала тисячі реакцій та коментарів.

Екатертіна та Олександр Усик у ліжку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Знімок Усика став вірусним

У підписі Катерина коротко привітала підписників зі святом закоханих та подякувала фотографу за зйомку. Окрему увагу до публікації проявив український співак Макс Барських, зробивши репост у себе в акаунті, на що дружина боксера відповіла серцями.

Реакція Катерини Усик на повідомлення Макса Барських. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Раніше Усик також відвідав церемонію The Ring Awards, де було презентовано книгу про його поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Тепер же шанувальники обговорюють не бій, а сімейну атмосферу чемпіона, яка виявилася не менш популярною, ніж його виступи на рингу.

