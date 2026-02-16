Відео
Головна Спорт Катерина Усик відповіла Максу Барських на зауваження про особисте життя

Катерина Усик відповіла Максу Барських на зауваження про особисте життя

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:02
Катерина Усик зворушливо відповіла Максу Барських під відвертим фото
Олександр і Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика поділилася рідкісним особистим моментом. До Дня святого Валентина Катерина опублікувала чорно білий знімок, на якому пара лежить у ліжку, а поруч акуратно розкладені всі чемпіонські пояси боксера.

Знімок зоряної пари викликав бурхливу реакцію в коментарях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дружини чемпіона світу.

Читайте також:

На світлині Олександр Усик позує під ковдрою і демонструє форму, а дружина ніжно цілує його у скроню. У кадрі можна помітити титули WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring, які підкреслюють статус українця як одного з найтитулованіших боксерів сучасності. Публікація швидко зібрала тисячі реакцій та коментарів.

Александр и Екатерина Усик
Екатертіна та Олександр Усик у ліжку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Знімок Усика став вірусним

У підписі Катерина коротко привітала підписників зі святом закоханих та подякувала фотографу за зйомку. Окрему увагу до публікації проявив український співак Макс Барських, зробивши репост у себе в акаунті, на що дружина боксера відповіла серцями.

Екатерина Усик
Реакція Катерини Усик на повідомлення Макса Барських. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Раніше Усик також відвідав церемонію The Ring Awards, де було презентовано книгу про його поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Тепер же шанувальники обговорюють не бій, а сімейну атмосферу чемпіона, яка виявилася не менш популярною, ніж його виступи на рингу.

Нагадаємо, у складі київського "Динамо" не буде Романа Девіса, який добре проявив себе на зборах команди.

Колишній чемпіон світу з шахів і російський опозиціонер Гаррі Каспаров провів зустріч із Владиславом Гераскевичем.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
