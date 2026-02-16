Екатерина Усик трогательно ответила Максу Барских под откровенным фото

Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика поделилась редким личным моментом. Ко Дню святого Валентина Екатерина опубликовала черно белый снимок, на котором пара лежит в постели, а рядом аккуратно разложены все чемпионские пояса боксера.

Снимок звездной пары вызвал бурную реакцию в комментариях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт жены чемпиона мира.

Реклама

Читайте также:

На фотографии Александр Усик позирует под одеялом и демонстрирует форму, а жена нежно целует его в висок. В кадре можно заметить титулы WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring, которые подчеркивают статус украинца как одного из самых титулованных боксеров современности. Публикация быстро собрала тысячи реакций и комментариев.

Екатертина и Александр Усик в постели. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Снимок Усика стал вирусным

В подписи Екатерина кратко поздравила подписчиков с праздником влюбленных и поблагодарила фотографа за съемку. Отдельное внимание к публикации проявил украинский певец Макс Барских, сделав репост у себя в аккаунте, на что супруга боксера ответила сердцами.

Реакция Екатерины Усик на сообщение Макса Барских. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Ранее Усик также посетил церемонию The Ring Awards, где была представлена книга о его поединке с Тайсоном Фьюри. Теперь же поклонники обсуждают не бой, а семейную атмосферу чемпиона, которая оказалась не менее популярной, чем его выступления на ринге.

Напомним, в составе киевского "Динамо" не будет Романа Дэвиса, который хорошо проявил себя на сборах команды.

Бывший чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров провел встречу с Владиславом Гераскевичем.