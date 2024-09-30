Кейн отримав травму і може не зіграти за Баварію у Лізі чемпіонів

Харрі Кейн під час матчу. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Мюнхенська "Баварія" втратила лідера своїх атак Харрі Кейна після матчу Бундесліги з "Баєром". Англійський футболіст не зумів дограти матч до фінального свистка.

Кейн уже пройшов медичне обстеження, відомі його результати, повідомляє офіційний сайт "Баварії".

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У матчі шостого туру чемпіонату Німеччини з футболу "Баварія" не зуміла обіграти вдома "Баєр", чинних чемпіонів країни. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а Харрі Кейн не зумів відзначитись і був замінений на 86-й хвилині на Томаса Мюллера.

Кейн отримав травму

У "Баварії" підтвердили, що англієць не зумів дограти матч до кінця через травму кісточки. Футболіст отримав болючий удар по нозі та декілька хвилин кульгав перед тим, як його замінив Мюллер.

Харрі Кейн серед вболівальників. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Остаточне рішення з приводу Кейна буде ухвалено у день матчу з "Астон Вілла". Не виключено, що 31-річний форвард пропустить поєдинок у Лізі чемпіонів, щоб встигнути підготуватись до гри проти франкфуртського "Айнтрахту" шостого жовтня. Саме "орли" є найближчими переслідувачами "Баварії" у турнірній таблиці Бундесліги, а форвард цієї команди Омар Мармуш забив на один гол більше, ніж сам Харрі Кейн.

У сезоні 2024/2025 англійський футболіст зіграв за "Баварію" 9 матчів, забив 12 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик може стати футболістом англійського гранда наступного літа.

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