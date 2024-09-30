Кейн отримав травму і може не зіграти за Баварію у Лізі чемпіонів

Кейн отримав травму та пропустить важливий матч Баварії
Мюнхенська "Баварія" втратила лідера своїх атак Харрі Кейна після матчу Бундесліги з "Баєром". Англійський футболіст не зумів дограти матч до фінального свистка.
Кейн уже пройшов медичне обстеження, відомі його результати, повідомляє офіційний сайт "Баварії".
У матчі шостого туру чемпіонату Німеччини з футболу "Баварія" не зуміла обіграти вдома "Баєр", чинних чемпіонів країни. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а Харрі Кейн не зумів відзначитись і був замінений на 86-й хвилині на Томаса Мюллера.
Кейн отримав травму
У "Баварії" підтвердили, що англієць не зумів дограти матч до кінця через травму кісточки. Футболіст отримав болючий удар по нозі та декілька хвилин кульгав перед тим, як його замінив Мюллер.
Остаточне рішення з приводу Кейна буде ухвалено у день матчу з "Астон Вілла". Не виключено, що 31-річний форвард пропустить поєдинок у Лізі чемпіонів, щоб встигнути підготуватись до гри проти франкфуртського "Айнтрахту" шостого жовтня. Саме "орли" є найближчими переслідувачами "Баварії" у турнірній таблиці Бундесліги, а форвард цієї команди Омар Мармуш забив на один гол більше, ніж сам Харрі Кейн.
У сезоні 2024/2025 англійський футболіст зіграв за "Баварію" 9 матчів, забив 12 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.
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