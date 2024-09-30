Кейн получил травму и может не сыграть за Баварию в Лиге чемпионов

Харри Кейн во время матча. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Мюнхенская "Бавария" потеряла лидера своих атак Харри Кейна после матча Бундеслиги с "Байером". Английский футболист не сумел доиграть матч до финального свистка.

Кейн уже прошел медицинское обследование, известны его результаты, сообщает официальный сайт "Баварии".

Читайте также:

В матче шестого тура чемпионата Германии по футболу "Бавария" не сумела обыграть дома "Байер", действующих чемпионов страны. Поединок завершился со счетом 1:1, а Харри Кейн не сумел отличиться и был заменен на 86-й минуте Томасом Мюллером.

Кейн получил травму

В "Баварии" подтвердили, что англичанин не сумел доиграть матч до конца из-за травмы косточки. Футболист получил болезненный удар по ноге и несколько минут хромал перед тем, как его заменил Мюллер.

Харри Кейн среди болельщиков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Окончательное решение по поводу Кейна будет принято в день матча с "Астон Виллом". Не исключено, что 31-летний форвард пропустит поединок в Лиге чемпионов, чтобы успеть подготовиться к игре против франкфуртского "Айнтрахта" шестого октября. Именно "орлы" являются ближайшими преследователями "Баварии" в турнирной таблице Бундеслиги, а форвард этой команды Омар Мармуш забил на один гол больше, чем Харри Кейн.

В сезоне 2024/2025 английский футболист сыграл за "Баварию" 9 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 результативных передачи.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик может стать футболистом английского гранда следующим летом.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что его удивил Эдуардо Герреро.