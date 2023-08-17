"Хай бояться": Харлан прокоментувала свій вчинок на змаганнях з росіянкою

Українська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: СБУ

Служба безпеки України разом з курсантами Національної академії СБУ нагородили українську спортсменку Ольгу Харлан. Їй подякували за мужній вчинок на поєдинку з російською шаблісткою, після якого українка відмовилась потиснути суперниці руку.

Про це повідомляє СБУ.

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За словами Харлан, не можна тиснути ворогу руку, навіть у тому випадку, якщо це "нейтральний" спортсмен. Вони не повинні бути на міжнародній арені, а українці своєю чергу мають показувати усьому світу, що війна триває.

"І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на Олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!" — наголосила Ольга Харлан.

Ольга Харлан з нагородою. Фото: СБУ

Харлан нагородили

Повідомляється, що ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив спортсменці найвищу нагороду закладу — Знак пошани.

"Ольга Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж — жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ!" — сказав Андрій Черняк.

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в неприємну ситуацію на чемпіонаті світу з фехтування. В італійському Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці.