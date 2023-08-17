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"Хай бояться": Харлан прокоментувала свій вчинок на змаганнях з росіянкою

17 серпня 2023 23:25
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Козюк Тетяна
редактор
"Хай бояться": Харлан прокоментувала свій вчинок на змаганнях з росіянкою
Українська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України разом з курсантами Національної академії СБУ нагородили українську спортсменку Ольгу Харлан. Їй подякували за мужній вчинок на поєдинку з російською шаблісткою, після якого українка відмовилась потиснути суперниці руку. 

Про це повідомляє СБУ. 

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Що сказала Харлан

За словами Харлан, не можна тиснути ворогу руку, навіть у тому випадку, якщо це "нейтральний" спортсмен. Вони не повинні бути на міжнародній арені, а українці своєю чергу мають показувати усьому світу, що війна триває. 

"І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на Олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!" — наголосила Ольга Харлан. 

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Ольга Харлан з нагородою. Фото: СБУ

Харлан нагородили

Повідомляється, що ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив спортсменці найвищу нагороду закладу — Знак пошани.

"Ольга Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж — жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ!" — сказав Андрій Черняк.

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в неприємну ситуацію на чемпіонаті світу з фехтування. В італійському Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці.

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