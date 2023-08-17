"Пусть боятся": Харлан прокомментировала свой поступок на соревнованиях с россиянкой

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с курсантами Национальной академии СБУ наградили украинскую спортсменку Ольгу Харлан. Ее поблагодарили за мужественный поступок на поединке с российской саблисткой, после которого украинка отказалась пожать сопернице руку.

Об этом сообщает СБУ.

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По словам Харлан, нельзя жать врагу руку, даже в том случае, если это "нейтральный" спортсмен. Они не должны быть на международной арене, а украинцы, в свою очередь, должны показывать всему миру, что война продолжается.

"И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся !", — подчеркнула Ольга Харлан.

Ольга Харлан с наградой. Фото: СБУ

Харлан наградили

Сообщается, что ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил спортсменке высшую награду заведения — Знак уважения.

"Ольга Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж — никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ!", — сказал Андрей Черняк.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан попала в неприятную ситуацию на чемпионате мира по фехтованию. В итальянском Милане спортсменка одержала победу, после которой отказалась пожать руку сопернице.