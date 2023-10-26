Хаві розповів, чому з "Шахтарем" "Барселона" зіграла непереконливо

Маріно Пушич та Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Іспанії програв "Барселоні" (1:2). Цей матч став дебютним для нового головного тренера "гірників" Маріно Пушича.

Після гри свою оцінку матчу дав головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Слова фахівця навів портал As.

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Зазначимо, що Пушича призначили на посаду головного тренера "Шахтаря" 24 жовтня й за день він керував "Шахтарем" у матчі з "Барселоною".

Хаві відзначив проблеми з пресингом

За словами Хаві, "Барселона" провела гарний матч, але наприкінці ускладнили для себе ситуацію на полі.

Головний тренер "Барселони" пов'язує проблеми з тим, що команда у другому таймі недостатньо пресингувала суперника та не забила третій м'яч.

"Наприкінці матчу ми ускладнили своє завдання. Для нас це був фантастичний день у плані високого пресингу. Ми добре діяли до голу, а потім постраждали через той незабитий третій гол. Він би дозволив нам перемогти з комфортом. Хороший матч з нашого боку", — сказав Хаві.

Зазначимо, що після трьох турів "Шахтар" із 3 очками перебуває на третьому місці в групі. "Барселона" лідирує — 9 очок, другим йде "Порту" — 6 балів. Останньою командою групи без набраних очок є "Антверпен".

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