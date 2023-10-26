Хаві розповів, чому з "Шахтарем" "Барселона" зіграла непереконливо
У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Іспанії програв "Барселоні" (1:2). Цей матч став дебютним для нового головного тренера "гірників" Маріно Пушича.
Після гри свою оцінку матчу дав головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Слова фахівця навів портал As.
Зазначимо, що Пушича призначили на посаду головного тренера "Шахтаря" 24 жовтня й за день він керував "Шахтарем" у матчі з "Барселоною".
Хаві відзначив проблеми з пресингом
За словами Хаві, "Барселона" провела гарний матч, але наприкінці ускладнили для себе ситуацію на полі.
Головний тренер "Барселони" пов'язує проблеми з тим, що команда у другому таймі недостатньо пресингувала суперника та не забила третій м'яч.
"Наприкінці матчу ми ускладнили своє завдання. Для нас це був фантастичний день у плані високого пресингу. Ми добре діяли до голу, а потім постраждали через той незабитий третій гол. Він би дозволив нам перемогти з комфортом. Хороший матч з нашого боку", — сказав Хаві.
Зазначимо, що після трьох турів "Шахтар" із 3 очками перебуває на третьому місці в групі. "Барселона" лідирує — 9 очок, другим йде "Порту" — 6 балів. Останньою командою групи без набраних очок є "Антверпен".
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