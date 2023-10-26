Хави рассказал, почему с "Шахтером" "Барселона" сыграла неубедительно
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне" (1:2). Этот матч стал дебютным для нового главного тренера "горняков" Марино Пушича.
После игры свою оценку матчу дал главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес. Слова специалиста привел портал As.
Отметим, что Пушича назначили на должность главного тренера "Шахтера" 24 октября и через день он руководил "Шахтером" в матче с "Барселоной".
Хави отметил проблемы с прессингом
По словам Хави, "Барселона" провела хороший матч, но в концовке усложнили для себя ситуацию на поле.
Главный тренер "Барселоны" связывает проблемы с тем, что команда во втором тайме недостаточно прессинговала соперника и не забила третий мяч.
"В концовке матча мы усложнили свою задачу. Для нас это был фантастический день в плане высокого прессинга. Мы хорошо действовали до гола, а затем пострадали из-за того незабитого третьего гола. Он бы позволил нам победить с комфортом. Хороший матч с нашей стороны", — сказал Хави.
Отметим, что после трех туров "Шахтер" с 3 очками находится на третьем месте в группе. "Барселона" лидирует — 9 очков, вторым идет "Порту" — 6 баллов. Последней командой группы без набранных очков является "Антверпен".
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