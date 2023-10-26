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Хави рассказал, почему с "Шахтером" "Барселона" сыграла неубедительно

26 октября 2023 09:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Хави рассказал, почему с "Шахтером" "Барселона" сыграла неубедительно
Марино Пушич и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне" (1:2). Этот матч стал дебютным для нового главного тренера "горняков" Марино Пушича.

После игры свою оценку матчу дал главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес. Слова специалиста привел портал As.

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Отметим, что Пушича назначили на должность главного тренера "Шахтера" 24 октября и через день он руководил "Шахтером" в матче с "Барселоной".

Хави отметил проблемы с прессингом

По словам Хави, "Барселона" провела хороший матч, но в концовке усложнили для себя ситуацию на поле.

Главный тренер "Барселоны" связывает проблемы с тем, что команда во втором тайме недостаточно прессинговала соперника и не забила третий мяч.

"В концовке матча мы усложнили свою задачу. Для нас это был фантастический день в плане высокого прессинга. Мы хорошо действовали до гола, а затем пострадали из-за того незабитого третьего гола. Он бы позволил нам победить с комфортом. Хороший матч с нашей стороны", — сказал Хави.

Отметим, что после трех туров "Шахтер" с 3 очками находится на третьем месте в группе. "Барселона" лидирует — 9 очков, вторым идет "Порту" — 6 баллов. Последней командой группы без набранных очков является "Антверпен".

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