Кіліан Мбаппе вирішив долю Неймара у ПСЖ

Француз вважає, що бразилець ще може допомогти команді

Лідер французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе не хоче, щоб Неймар залишав команду. Це може змусити керівництво клубу не продавати бразильця найближчим літом.

Мбаппе зацікавлений у побудові конкурентної команди, повідомляє L'Equipe.

У бразильського форварда французького "ПСЖ" Неймара з'явився шанс залишитись у команді. Керівництво столичного клубу хотіло продати його вже влітку 2023 через те, що футболіст погано впливає на молодих футболістів команди. Але після Неймара вступився Кіліан Мбаппе, на думку якого в "ПСЖ" прислухаються всі.

Француз заявив, що такі гравці як Неймар "роблять різницю в матчах". Мбаппе вважає, що голи бразильця допомагають "ПСЖ" вирішувати поставлені перед командою завдання. Кіліан упевнений, що Неймара може бути продано тільки в тому випадку, якщо на його місце прийде сильніший футболіст.

Неймар має виправити поведінку

Мбаппе заявив керівництву клубу, що сам поговорить із бразильцем про його поведінку. Форвард має вплив навіть на Неймара, який не піде проти головного лідера "ПСЖ". Бразилець розуміє, що жоден інший клуб не платитиме йому таку зарплатню, як парижани. Він зробить усе, щоб залишитись у команді.

Нещодавно Мбаппе підтримав Неймара, який отримав травму ноги та може пропустити матчі з "Марселем" та "Баварією". "Повертайся, бро, ти нам потрібен", - сказав Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.