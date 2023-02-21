Килиан Мбаппе решил судьбу Неймара в ПСЖ

Француз считает, что бразилец еще может помочь команде

Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не хочет, чтобы Неймар уходил из команды. Это может заставить руководство клуба не продавать бразильца ближайшим летом.

Мбаппе заинтересован в построении конкурентноспособной команды, сообщает L'Equipe.

У бразильского форварда французского "ПСЖ" Неймара появился шанс остаться в команде. Руководство столичного клуба хотело продать его уже летом 2023 года из-за того, что футболист плохо влияет на молодых футболистов команды. Однако за Неймара заступился Килиан Мбаппе, ко мнению которого в "ПСЖ" прислушиваются абсолютно все.

Француз заявил, что такие игроки, как Неймар, "делают разницу в матчах". Мбаппе считает, что голы бразильца помогают "ПСЖ" решать поставленные перед командой задачи. Килиан уверен, что Неймар может быть продан только в том случае, если на его место придет более сильный футболист.

Неймар должен исправить поведение

Мбаппе заявил руководству клуба, что сам поговорит с бразильцем о его поведении. У форварда есть влияние даже на Неймара, который не пойдет против главного лидера "ПСЖ". Бразилец понимает, что ни один другой клуб не будет платить ему такую зарплату, как парижане. Он сделает все, чтобы остаться в команде.

Недавно Мбаппе поддержал Неймара, который получил травму ноги и может пропустить матчи с "Марселем" и "Баварией". "Возвращайся, бро, ты нам нужен", — сказал Килиан Мбаппе.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.