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Кирило Шевченко відвідав масштабний Чемпіонат Одеської області з боксу

16 березня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кирило Шевченко відвідав масштабний турнір з боксу
На ринг вийшли 225 боксерів з 30 клубів
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Наймасштабніший за час війни Чемпіонат Одеської області з боксу серед юнаків, юніорів та молоді за підтримки президента федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва пройшов в клубі "Брати". Турнір відвідав й президент ФБУ Кирило Шевченко

Подробиці змагань в матеріалі Новини.LIVE

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"В такий час усі змагання дуже важливі. А найголовніше, що кожен регіон, який проводить внутрішні змагання, потім їде на Чемпіонат України. А потім їде далі. Дуже дякую Одеській федерації боксу. Це наші близькі друзі, вони завжди проводять гарні турніри ми завжди приїжджаємо й дуже їх цінуємо за їх внесок в український бокс", – каже президент Федерації боксу України Кирило Шевченко.

бокс

Усі переможці чемпіонату увійшли до складу збірної області, та надалі будуть представляти Одеську збірну на чемпіонатах України. 

Найкращі боксери змагань отримали спеціальні нагороди. Серед юнаків 2009-2010 років народження титул отримав  Кирило Миронюк з БК "Атаман" та ДЮСШ-8 (тренери Осіпчук Володимир, Годієнко Ігор).

У категорії юніорів (2007-2008 р.н.) відзначили Данилу Радова представника ДЮСШ "Колос" Білгород-Дністровський (тренер Богатирський Олександр). А серед молоді до 18 років кращим став Іслам Мамедов з боксерського клубу "Лівша", підопічний Заслуженого працівника фізичної культури України Азера Мустафаєва та чемпіона України Нурредіна Алібейлі.

бокс

"Ми провели наймасштабніші в історії Одеського боксу турнір, чемпіонат Одеської області серед юніорів, молоді та школярів. Представлені 3 вікові категорії, 225 учасників. За кількістю учасників схоже на Чемпіонат України. Також ми проводимо відбір на п’яту літню гімназіаду України й паралельно проводимо залік серед одеських ДЮСШ", – повідомив перший віцепрезидент Федерації боксу Одеської області Олександр Гордієнко.

У змаганні клубів перше місце виборов ДЮСШ "Колос", друге поділили ДЮСШ "Доброслав" та БК "Брати", а третє ДЮСШ-8.

Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Промоутер чемпіона світу з боксу в інтерв'ю iFL TV розповів про те, що британець демонструє неповагу і до суперника, і до вболівальників.

 

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