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Кирилл Шевченко посетил масштабный Чемпионат Одесской области по боксу

16 марта 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кирилл Шевченко посетил масштабный турнир по боксу
На ринг вышли 225 боксеров из 30 клубов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Самый масштабный за время войны Чемпионат Одесской области по боксу среди юношей, юниоров и молодежи при поддержке президента федерации бокса Одесской области Халида Мусаева прошел в клубе "Братья". Турнир посетил и президент ФБУ Кирилл Шевченко.

Подробности соревнований в материале Новини.LIVE.

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"В такое время все соревнования очень важны. А самое главное, что каждый регион, который проводит внутренние соревнования, потом едет на Чемпионат Украины. А потом едет дальше. Очень спасибо Одесской федерации бокса. Это наши близкие друзья, они всегда проводят хорошие турниры мы всегда приезжаем и очень их ценим за вклад в украинский бокс", – говорит президент Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко.

бокс

Все победители чемпионата вошли в состав сборной области, и в дальнейшем будут представлять Одесскую сборную на чемпионатах Украины.

Лучшие боксеры соревнований получили специальные награды. Среди юношей 2009-2010 годов рождения титул получил Кирилл Миронюк из БК "Атаман" и ДЮСШ-8 (тренеры Осипчук Владимир, Годиенко Игорь).

В категории юниоров (2007-2008 г.р.) отметили Данилу Радова представителя ДЮСШ "Колос" Белгород-Днестровский (тренер Богатырский Александр). Среди молодежи до 18 лет лучшим стал Ислам Мамедов из боксерского клуба "Левша", подопечный Заслуженного работника физической культуры Украины Азера Мустафаева и чемпиона Украины Нурредина Алибейли.

бокс

"Мы провели самые масштабные в истории Одесского бокса турнир, чемпионат Одесской области среди юниоров, молодежи и школьников. Представлены 3 возрастные категории, 225 участников. По количеству участников похоже на Чемпионат Украины. Также мы проводим отбор на пятую летнюю гимназиаду Украины и параллельно проводим зачет среди одесских ДЮСШ", – сообщил первый вице-президент Федерации бокса Одесской области Александр Гордиенко.

В соревновании клубов первое место завоевал ДЮСШ "Колос", второе поделили ДЮСШ "Доброслав" и БК "Братья", а третье ДЮСШ-8.

Александр Красюк подверг жесткой критике Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком .

Промоутер чемпиона мира по боксу в интервью iFL TV рассказал о том, что британец демонстрирует неуважение и к сопернику, и болельщикам.

 

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