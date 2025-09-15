Аль-Наср пропонує 130 млн євро за Філа Фодена з Манчестер Сіті

Ерлінг Голлан та Філ Фоден. Фото: Reuters

Саудівський "Аль-Наср", який наразі не радує перемогами в турнірах, вирішив посилити склад ще однією зіркою. При цьому, на відміну від Кріштіану Роналду та Садіо Мане, ця зірка ще не на піку формі.

Саудити зацікавились півзахисником "Манчестер Сіті" та збірної Англії Філом Фоденом, повідомив портал Fichajes.net.

Реклама

Читайте також:

Філ Фоден. Фото: Reuters

Фоден стане гравцем "Аль-Насра"

Джерело повідомило, що "Аль-Наср" зробив сенсаційну пропозицію в 130 млн євро за Фодена до закриття трансферного вікна в Саудівській Про Лізі. Вікно в країні закриється 23 вересня.

Реклама

Ця сума може зробити 25-річного англійця найдорожчим гравцем з Англії в історії, перевершивши попередні рекорди.

Фоден, вихованець академії "Сіті", переживає непростий період, оскільки у сезоні 2024/2025 він забив лише сім голів і віддав два асисти в 28 матчах АПЛ. Причиною стали травми, через які він ще й втратив місце в основі.

Реклама

Попри всі проблеми, Хосеп Гвардіола вважає Фодена ключовим гравцем і символом клубу, відкидаючи ідею щодо продажу гравця.

"Аль-Наср" прагне посилити атаку під азійську Лігу чемпіонів, а у Фодені бачать ідеального партнера для Роналду. Саудівці також пропонують гравцю захмарний контракт.

Нагадаємо, півзахисник "Жирони" Віктор Циганков міг перейти в інший клуб, але не вдалося домовитись.

Зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду здивував рішенням щодо завершення кар'єри.