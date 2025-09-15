Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Клуб Роналду готує неймовірний трансфер зірки збірної Англії

Клуб Роналду готує неймовірний трансфер зірки збірної Англії

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:07
Аль-Наср пропонує 130 млн євро за Філа Фодена з Манчестер Сіті
Ерлінг Голлан та Філ Фоден. Фото: Reuters

Саудівський "Аль-Наср", який наразі не радує перемогами в турнірах, вирішив посилити склад ще однією зіркою. При цьому, на відміну від Кріштіану Роналду та Садіо Мане, ця зірка ще не на піку формі.

Саудити зацікавились півзахисником "Манчестер Сіті" та збірної Англії Філом Фоденом, повідомив портал Fichajes.net.

Реклама
Читайте також:
Фил Фоден
Філ Фоден. Фото: Reuters

Фоден стане гравцем "Аль-Насра"

Джерело повідомило, що "Аль-Наср" зробив сенсаційну пропозицію в 130 млн євро за Фодена до закриття трансферного вікна в Саудівській Про Лізі. Вікно в країні закриється 23 вересня.

Реклама

Ця сума може зробити 25-річного англійця найдорожчим гравцем з Англії в історії, перевершивши попередні рекорди.

Фоден, вихованець академії "Сіті", переживає непростий період, оскільки у сезоні 2024/2025 він забив лише сім голів і віддав два асисти в 28 матчах АПЛ. Причиною стали травми, через які він ще й втратив місце в основі.

Реклама

Попри всі проблеми, Хосеп Гвардіола вважає Фодена ключовим гравцем і символом клубу, відкидаючи ідею щодо продажу гравця.

"Аль-Наср" прагне посилити атаку під азійську Лігу чемпіонів, а у Фодені бачать ідеального партнера для Роналду. Саудівці також пропонують гравцю захмарний контракт.

Нагадаємо, півзахисник "Жирони" Віктор Циганков міг перейти в інший клуб, але не вдалося домовитись.

Зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду здивував рішенням щодо завершення кар'єри.

футбол Манчестер Сіті Аль-Наср АПЛ Філ Фоден
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації