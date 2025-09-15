Аль-Наср предлагает 130 млн евро за Фила Фодена из Манчестер Сити

Эрлинг Холлан и Фил Фоден. Фото: Reuters

Саудовский "Аль-Наср", который пока не радует победами в турнирах, решил усилить состав еще одной звездой. При этом, в отличие от Криштиану Роналду и Садио Мане, эта звезда еще не на пике формы.

Саудиты заинтересовались полузащитником "Манчестер Сити" и сборной Англии Филом Фоденом, сообщил портал Fichajes.net.

Фоден станет игроком "Аль-Насра"

Источник сообщил, что "Аль-Наср" сделал сенсационное предложение в 130 млн евро за Фодена до закрытия трансферного окна в Саудовской Про Лиге. Окно в стране закроется 23 сентября.

Эта сумма может сделать 25-летнего англичанина самым дорогим игроком из Англии в истории, превзойдя предыдущие рекорды.

Фоден, воспитанник академии "Сити", переживает непростой период, поскольку в сезоне 2024/2025 он забил лишь семь голов и отдал два ассиста в 28 матчах АПЛ. Причиной стали травмы, из-за которых он еще и потерял место в основе.

Несмотря на все проблемы, Хосеп Гвардиола считает Фодена ключевым игроком и символом клуба, отвергая идею о продаже игрока.

"Аль-Наср" стремится усилить атаку под азиатскую Лигу чемпионов, а в Фодене видят идеального партнера для Роналду. Саудовцы также предлагают игроку заоблачный контракт.

