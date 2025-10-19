Манчіні може очолити Ноттінгем Форест із Зінченком після звільнення Постекоглу

Клуб Зінченка залишився без головного тренера — хто його замінить
Англійський "Ноттінгем Форест" з українцем Олександром Зінченком у складі в черговому турі АПЛ програв "Челсі" (0:3). Після гри було звільнено головного тренера — австралійця Анге Постекоглу.
Наразі у клуба вже є кілька варіантів на заміну Постекоглу. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Новий тренер для Зінченка
"Ноттінгем Форест", начебто, запропонував посаду головного тренера Роберто Манчіні.
Наразі, 60-річного італійця вважають фаворитом на заміну Постекоглу, з яким команда не виграла десять матчів.
Манчіні ще не дав згоди, але зацікавлений. При цьому, його також розглядали в "Манчестер Юнайтед" на заміну Рубену Аморіму.
Серед альтернатив є Шон Дайч, екстренер "Евертона", який вже тривалий час знаходиться без роботи.
Манчіні без роботи з жовтня 2024-го після звільнення зі збірної Саудівської Аравії. В Англії він раніше тренував "Манчестер Сіті" (2009–2013), з яким виграв перше чемпіонство АПЛ за 44 роки.
Також італієць тренував "Інтер", "Зеніт", та збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко продемонструвала осінній образ, що підкорив чоловіків.
Також стало відомо, що центрбеку "ПСЖ" Іллі Забарному незручно бути в одній команді з росіянином Матвієм Сафоновим.
Читайте Новини.LIVE!