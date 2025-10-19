Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Клуб Зінченка залишився без головного тренера — хто його замінить

Клуб Зінченка залишився без головного тренера — хто його замінить

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 01:01
Оновлено: 01:01
Манчіні може очолити Ноттінгем Форест із Зінченком після звільнення Постекоглу
Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Англійський "Ноттінгем Форест" з українцем Олександром Зінченком у складі в черговому турі АПЛ програв "Челсі" (0:3). Після гри було звільнено головного тренера — австралійця Анге Постекоглу.

Наразі у клуба вже є кілька варіантів на заміну Постекоглу. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама
Читайте також:
Анге Постекоглу
Анге Постекоглу. Фото: Reuters

Новий тренер для Зінченка

"Ноттінгем Форест", начебто, запропонував посаду головного тренера Роберто Манчіні.

Наразі, 60-річного італійця вважають фаворитом на заміну Постекоглу, з яким команда не виграла десять матчів.

Манчіні ще не дав згоди, але зацікавлений. При цьому, його також розглядали в "Манчестер Юнайтед" на заміну Рубену Аморіму.

Серед альтернатив є Шон Дайч, екстренер "Евертона", який вже тривалий час знаходиться без роботи.

Манчіні без роботи з жовтня 2024-го після звільнення зі збірної Саудівської Аравії. В Англії він раніше тренував "Манчестер Сіті" (2009–2013), з яким виграв перше чемпіонство АПЛ за 44 роки.

Також італієць тренував "Інтер", "Зеніт", та збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко продемонструвала осінній образ, що підкорив чоловіків.

Також стало відомо, що центрбеку "ПСЖ" Іллі Забарному незручно бути в одній команді з росіянином Матвієм Сафоновим.

футбол Олександр Зінченко Ноттінгем Форест Роберто Манчіні Ангелос Постекоглу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації