Манчіні може очолити Ноттінгем Форест із Зінченком після звільнення Постекоглу

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Англійський "Ноттінгем Форест" з українцем Олександром Зінченком у складі в черговому турі АПЛ програв "Челсі" (0:3). Після гри було звільнено головного тренера — австралійця Анге Постекоглу.

Наразі у клуба вже є кілька варіантів на заміну Постекоглу. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Анге Постекоглу. Фото: Reuters

Новий тренер для Зінченка

"Ноттінгем Форест", начебто, запропонував посаду головного тренера Роберто Манчіні.

Наразі, 60-річного італійця вважають фаворитом на заміну Постекоглу, з яким команда не виграла десять матчів.

Манчіні ще не дав згоди, але зацікавлений. При цьому, його також розглядали в "Манчестер Юнайтед" на заміну Рубену Аморіму.

Серед альтернатив є Шон Дайч, екстренер "Евертона", який вже тривалий час знаходиться без роботи.

Манчіні без роботи з жовтня 2024-го після звільнення зі збірної Саудівської Аравії. В Англії він раніше тренував "Манчестер Сіті" (2009–2013), з яким виграв перше чемпіонство АПЛ за 44 роки.

Також італієць тренував "Інтер", "Зеніт", та збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.

