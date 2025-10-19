Видео
Видео

Клуб Зинченко остался без главного тренера — кто его заменит

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 01:01
обновлено: 01:01
Манчини может возглавить Ноттингем Форест с Зинченко после увольнения Постекоглу
Александр Зинченко. Фото: Reuters

Английский "Ноттингем Форест" с украинцем Александром Зинченко в составе в очередном туре АПЛ проиграл "Челси" (0:3). После игры был уволен главный тренер - австралиец Анге Постекоглу.

Сейчас у клуба уже есть несколько вариантов на замену Постекоглу. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Анге Постекоглу
Анге Постекоглу. Фото: Reuters

Новый тренер для Зинченко

"Ноттингем Форест", вроде бы, предложил должность главного тренера Роберто Манчини.

Сейчас 60-летнего итальянца считают фаворитом на замену Постекоглу, с которым команда не выиграла десять матчей.

Манчини еще не дал согласия, но заинтересован. При этом, его также рассматривали в "Манчестер Юнайтед" на замену Рубену Амориму.

Среди альтернатив есть Шон Дайч, экс-тренер "Эвертона", который уже длительное время находится без работы.

Манчини без работы с октября 2024-го после увольнения из сборной Саудовской Аравии. В Англии он ранее тренировал "Манчестер Сити" (2009-2013), с которым выиграл первое чемпионство АПЛ за 44 года.

Также итальянец тренировал "Интер", "Зенит", и сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.

футбол Александр Зинченко Ноттингем Форест Роберто Манчини Ангелос Постекоглу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
